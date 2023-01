El defensa mexicano Emilio Lara y el delantero colombiano Roger Martínez no participaron en el debut de las Águilas del América en el torneo Clausura 2023.

Las Águilas del América no cumplieron con las expectativas de su debut en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX por no poder doblegar al portero del Querétaro y por ello cedieron el empate. Al final del partido, el director técnico Fernando Tano Ortiz explicó la razón del resultado.

Fernando Ortiz no pudo contar con el defensa Emilio Ortiz ni con el delantero Roger Martínez; ambos podrían reaparecer con el primer equipo el próximo sábado cuando las Águilas del América visiten a los Diablos Rojos del Toluca en la segunda jornada del torneo Clausura 2023.

¿Por qué Roger Martínez no estuvo contra Querétaro?

Después del empate entre las Águilas del América y los Gallos Blancos del Querétaro, el director técnico azulcrema Fernando Tano Ortiz explicó la ausencia del delantero colombiano Roger Martínez: "Lo de Roger, ayer o antier, tuvo una fatiga muscular, no tuvo la sensación de sentirse cómodo y para que arriesgar si se vienen partidos próximos y hay compañeros que están bien".

Emilio Lara volvería ante Toluca

Luego de superar su lesión en las costillas, Emilio Lara reapareció en el partido América contra Querétaro, pero con la categoría sub 20; sobre esa decisión y respecto a su regreso al primer equipo, Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas, apuntó que "Emilio regresó y no tenía futbol y al no tener ritmo cuesta de entrada y ¿para qué arriesgar? Seguramente Emilio estará a mi disposición contra Toluca".