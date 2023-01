Las Águilas del América siguen sin ganar en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Ante el Puebla cedieron su segundo empate como local e igualaron por tercera vez en la competencia. De tal manera, el director técnico Fernando Ortiz falló a la exigencia del presidente del club Santiago Baños quien días atrás pidió ganar los dos partidos consecutivos en el estadio Azteca.

Con tres puntos de nueve disputados, Fernando Ortiz aseguró que las Águilas del América no están en crisis porque mantienen su postura ofensiva, pero aceptó preocupación porque a la defensiva el Puebla le hizo dos goles en jugadas a pelota parada.

Fernando Ortiz rechaza estar en crisis

Tras empatar una vez más en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, ahora contra el Puebla, el director técnico de las Águilas del América Fernando Ortiz se manifestó tranquilo y mandó un mensaje a la afición azulcrema para pedir su voto de confianza: "Yo confío pleanamente en los jugadores. Los jugadores que yo decido a iniciar en cada partido que hemos enfrentado en estas tres fechas están convencidos de que siempre salimos a ganar, entiendo a la afición que se pueda descargar de esa manera, pero les diho que se queden tranquilos porque el equipo siempre trata de salir a ganar en todas las canchas. Inconformidad va a haber siempre, es el club más grande de México. Yo crisis no veo, sí es algo preocupante por llamar con respecto a los goles que me están convirtiendo, pero por el resto estoy tranquilo".

Giovani dos Santos aclara por qué mandó video a político

Tres futbolistas que han pasado por el América desataron la polémica al mandar mensajes en video que se viralizaron en redes sociales al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández: Braulio Luna, Miguel Layún y Giovani dos Santos, este último ya explicó en redes sociales por qué lo hizo mediante un mensaje: "Está circulando en redes sociales un video en donde aparezco enviando un saludo personal que me solicitaron por medio de un amigo cercano. Ha sido parte de mi carrera compartir amablemente este tipo de saludos con mis seguidores y amigos que me lo solicitan. Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se le esté dando a este video que circula en redes, haciendo hincapié que no fue realizado como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político particular".