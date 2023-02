Las Águilas del América viajaron a Guadalajara para buscar su cuarta victoria consecutiva, quinta en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, y además mantener su etiqueta de equipo invicto, en la cancha del estadio Jalisco contra los Zorros del Atlas dentro de la octava jornada.

Para este partido, el director técnico argentino Fernando Ortiz ya podrá contar con dos jugadores que superaron sus respectivas molestias físicas. Ya sólo falta recuperar a Alejandro Zendejas. Ante el Atlas, el América se reencontrará con un jugador que no pudo consolidarse con las Águilas.

Emilio Lara y Jurgen Damm están disponibles

Las Águilas del América llegaron el viernes a Guadalajara para su partido del sábado contra el Atlas en el estadio Jalisco por la novena jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. En el plantel fueron incluidos dos jugadores que estaban en procesos de recuperación: el lateral derecho Emilio Lara, que jugó tres minutos en la séptima jornada contra Atlético de San Luis y se perdió el juego de la octava fecha ante Tijuana, y Jurgen Damm quien no tiene minutos en este torneo.

Brian Lozano sin rencor por el América

Para el atacante uruguayo Brian el Huevo Lozano, el Atlas es su tercer equipo en el futbol mexicano, después de de jugar para el Santos y el América que lo trajo al futbol mexicano y con el que jugó sólo 115 minutos en siete partidos y del que salió por una lesión. Sobre su frustrado paso con el club azulcrema, el jugador charrúa dijo en entrevista para Récord que "la única razón por la que no tuve continuidad, fue la lesión, tuve la mala fortuna después del tercer o cuarto partido que estuve en el club me agarró una pubalgia y fue la que me dejó mucho tiempo fuera. Es la única razón de la cual considero que no me fue bien. Después no tuve oportunidad de jugar, fueron muy pocos minutos y después de que yo me recuperé de la lesión el club decidió prestarme y ya después no se me dio más la oportunidad. A la vezsiempre está agradecido, fue el club que me dio oportunidad de dar el salto al exterior acá en el futbol mexicano".