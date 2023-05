Cruz Azul ha puesto la mira en Brian Lozano, una de las grandes figuras que tiene Atlas y que justamente fue el encargado de eliminar al equipo de Ricardo Ferretti en el juego de Repechaje. Un gol tempranero del atacante uruguayo en el Estadio Azteca fue suficiente para quitarle todo tipo de posibilidad de pelear por el título a los de Ciudad de México. Y ahora lo quieren.

La directiva de La Máquina pretende fichar al Huevo de cara al Torneo Apertura 2023 de Liga MX, una noticia que ha impactado en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación en las últimas horas. Tal es así que el propio jugador se enteró de la situación y decidió hablar sobre ello.

En plática con TUDN, fue consultado sobre el interés de Cruz Azul sobre él y, como era de esperar, admitió: "No me gusta hablar mucho de ese tema, es un tema que en lo personal no sé si sea cierto, si no es así, he pedido a mi representante que lo maneje él, yo me enfoco en el equipo, trabajar día a día".

Sin embargo, deslizó una confesión que ilusiona a todos en La Noria. "Estoy contento, muy bien, soy profesional, no le cierro la puerta a nadie, pero estoy contento, disfruto el día a día y he sentido ese apoyo del club", apuntó Lozano, quien no vería con malos ojos sumarse a La Máquina la próxima temporada.

Los números de Brian Lozano en Atlas

Cruz Azul se ha interesado en la ficha del Huevo por lo que ha hecho recientemente con los Rojinegros del Atlas. Arribó en enero de este 2023 en condición de préstamo (desde Santos Laguna) y acumula 7 goles en 20 partidos disputados. Se ha adaptado muy bien al conjunto de Guadalajara y se ha destacado por marcar muy seguido de tiro libre.