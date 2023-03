El último fin de semana América volvió a quedarse con el Clásico Nacional luego de que haya superado por 4-2 a Chivas en el Estadio Akron. Por otro lado, en el ojo de la tormenta estuvo Henry Martín por su polémico festejo y quien se unió a las críticas contra el atacante fue una de las Leyendas de las Águilas.

Lo sucedido en Guadalajara dejó claro que el las Águilas de Coapa son candidatas a volver a ser campeonas en la Liga MX. A su vez, los de Fernando Ortiz volvieron a tener la misma eficacia que los llevó a ser temidos en el Apertura 2023 previo a ser eliminados en semifinales frente al Toluca de Ignacio Ambriz.

Por otra parte, ante Chivas, Henry Martín no solo fue importante, sino que además quedó en el medio en el ojo de la tormenta luego de realizar un polémico festejo tras anotar el cuarto gol para América. Debido a esto, Cuauhtémoc Blanco lo defendió, pero para Antonio Carlos Santos es una falta de respeto.

"Creo que lo lamentable y triste fue la conmemoración de Henry Martín, un jugador que estuvo negociando con Chivas y por 15 por ciento de aumento de salario no dejó a América. No sé cuál es la palabra, no quiero satanizarlo, pero fue grosera la conmemoración. Si quiere imitar a un ídolo del club América que lo haga con cosas buenas, no con malas", expresó a Diario As.

Y agregó: “Repruebo el festejo porque pudo haber degenerado en violencia. Tu puedes llegar y bailar, porque es tu forma de ser, puedes llegar y conmemorar e incluso festejar frente a los aficionados, que para eso estás jugando, pero sin embargo el hecho de estar haciendo pipí en su casa fue una grosería”.