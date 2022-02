La derrota del domingo colmó la paciencia en Coapa, especialmente por la presión de la afición en su afán por obtener buenos resultados de una vez por todas. La victoria sobre Santos Laguna quedó en el olvido con las caídas ante Mazatlán y Pachuca, motivo por el que en América comienzan a plantearse la posibilidad de cambiar de entrenador en caso de una nueva decepción este fin de semana.

Y es que el cruce con Pumas UNAM, uno de los mayores rivales de las Águilas, será determinante para Santiago Solari, que requiere de un triunfo para mantenerse en el cargo. Así lo ha afirmado el panelista Rubén Rodríguez en La Última Palabra anoche, cuando se plantearon los nombres que podrían sustituir al argentino en el banquillo azulcrema.

La opción principal que estaría en mente de los directivos sería Nicolás Larcamón, el entrenador más celebrado del Torneo Clausura 2022 por el buen rendimiento en Puebla. Sin embargo, el estratega camotero parece difícil de convencer y tiene su proyecto con La Franja que no parece dispuesto a abandonar en el corto plazo, motivo que obligaría a que haya un interinato en caso de que sea necesario cambiar de técnico.

“A Solari no lo han quitado porque el plan A está dirigiendo a Uruguay, el plan B está dirigiendo al Necaxa y el plan C está dirigiendo a Gallos”, dijo el periodista en relación a Diego Alonso, Jaime Lozano y Hernán Cristante. Además, también se candidateó a Ricardo Gareca en caso de que no consiga la clasificación al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Peruana.

Con los tres planes ya ocupados en sus respectivos equipos, a donde llegaron hace poco tiempo, solo queda esperar si América quiere tener a uno de los dos nombres restantes. En el caso de Larcamón, difícilmente abandone Puebla hasta el final de la temporada, mientras que la situación de Gareca podría definirse a fines de marzo, salvo que tenga que luchar por el repechaje, caso en el que la espera se estiraría un tiempo más.