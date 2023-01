En los últimos días, la FIFA dispuso una sanción para la Federación Mexicana de Futbol por la convocatoria de Alejandro Zendejas en cinco encuentros amistosos con el Tri, lo que podría sentar un precedente a futuro para los conflictos que desde México suelen mantenerse con Estados Unidos.

Más allá de eso, lo cierto es que el atacante del Club América se encuentra con la delegación de la USMNT para disputar un amistoso contra su par de Serbia. Y a través de la más reciente conferencia de prensa, prestó declaraciones en las que parece poner fin a las dudas acerca de su elección a futuro.

“Ahora estoy disfrutando el momento con esta oportunidad que me dieron con gente que conozco de hace muchos años. Estoy enfocado en el partido de mañana, debo de aprovechar“, declaró Alex, quien además afirmó que sus padres (de origen mexicano) apoyarían su eventual elección en favor del país vecino.

“Mis papás me apoyan en la decisión que tome, el equipo que esta en esta Selección son compañeros que muchos ya están en Europa y eso me motiva mucho más. Estoy feliz de estar con ellos disfrutando del momento”, remató.

Zendejas agradeció al América

A pesar de no tratarse de una Jornada FIFA, las Águilas se prestaron a ceder a Zendejas para la ocasión, lo que el futbolista no duda en resaltar: “Estoy agradecido con Club América que me dejó venir, me sentí a gusto desde el primer día, me dieron una buena bienvenida”.