El Apertura 2022 está cada vez más cerca y el América es uno de los candidatos para luchar por el título. Fernando Ortiz y compañía buscarán mejorar lo hecho en el pasado semestre, donde llegaron hasta semifinales. Para eso, el Tano pidió refuerzos, y uno de ellos resultó de alto calibre: Néstor Araujo, zaguero de la Selección Mexicana, contó por qué se decantó por seguir su carrera en als Águilas.

"El América es una responsabilidad enorme para bien y para mal. América, lo conocemos, si haces una cosa bien se magnifica y si la haces mal también, creo que soy un jugador tranquilo y me viene bien este reto a puertas de un Mundial y con objetivos claros. Estoy contento, porque a veces los nuevos retos te detienen, pero a mí me hacen seguir peleando”, expresó Néstor Araujo en diálogo con Mediotiempo.

Aunque sólo lleva algunos días bajo las órdenes de Fernando Ortiz, Araujo lo compara con Eduardo Coudet, su entrenador en Cellta. Además, avisa que está listo para ser titular si el entrenador así lo requiere: “Se asemeja mucho; hay que correr mucho, y así decía Chacho. Acá es igual y en ese sentido no me va a costar tanto. Vengo de dos semanas a tope y si me ponen el fin de semana, yo me rifo”.

Por otro lado, Araujo destaca la competencia que habrá para ocupar en la zaga americanista: “Hay una buena competencia, no solo en los centrales, en todas las posiciones, porque todos los jugadores pelean a un nivel top y que el Tano decida, porque donde me ponga voy a apoyar y daré lo mejor para tener minutos de cara al Mundial”, insistió.

La decisión de dejar España

Asimismo, Néstor Araujo develó cómo fue tomar la decisión de dejar España: "Ya tenía el pasaporte español, ya no necesitaba ocupar una plaza de extranjero, mi esposa estaba feliz", detalló. Sin embargo, el llamado de las Águilas no pasó desapercibido: "Si te habla América es para analizar, para ver las posibilidad y vengo al América porque hay un Mundial pronto y hay una responsabilidad que hay que tomarla como un reto y es algo bueno para mi carrera”, expresó el zaguero.