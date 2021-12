La situación de Nicolás Benedetti cada vez es más incierta en el interior de las Águilas del América, y por ello el colombiano decidió volver a casa para analizar su futuro, pues no se cierra a las opciones que le puedan surgir, pues sabe que es muy complicado que Santiago Solari lo tome en cuenta para la siguiente temporada.

En entrevista para El VBar de Caracol Radio reveló que no tiene nada definido: "Estamos a la espera y no hay nada definido. Soy jugador de América de México y no hay nada concreto. He pasado por dos años difíciles de lesiones e intermitencia. No he podido jugar mucho por varios motivos, pero sigo entrenando fuerte".

Y es que, para Nico, la situación podría dar un giro y regresarlo a su natal Colombia: "Estoy a la espera de ver opciones. Mi meta es jugar y ser importante, ya sea volviendo o Colombia o fuera. Lo importante es estar tranquilo y jugar. Siempre es atractivo volver. Soy hincha del Cali, tuve un gran paso y me fue muy bien. Siempre quiero lo mejor para el club. No sé si se da ahora o después, pero la ilusión de volver está. Este es el mercado de fichajes en el que estoy abierto a lo que se pueda presentar".

Mientras que Benedetti señaló que asistirá a la final de su ex equipo, el ex futbolista, Fabián Vargas, le pidió al jugador americanista que no volviera: “Con lo que cuesta irse, ¿para qué lo quieren tener de nuevo aquí? Como consejo, disfrute todo el tiempo para hacer su carrera en el extranjero le están metiendo presión".