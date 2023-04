La Liga MX es un torneo que se caracteriza por la rudeza con la que se juega dentro del campo de juego, y muchas veces estas cuestiones generan chizpazos entre los protagonistas. En el caso del América contra León, fueron los entrenadores quienes se vieron envueltos en un pleito. Fernando Ortíz y Nicolás Larcamón tuvieron que ser separados para que la situación no llegue a mayores.

Debido a que este acto solo quedó en lo verbal, ambos entrenadores fueron suspendidos por el Comité de Disciplinas con 2 partidos sin poder estar presentes. La realidad es que esta pelea generó mucha polémica en redes sociales por el accionar de los dos argentinos. Sin embargo, con el correr de los días, los directores técnicos reconocieron su error.

El arrepentimiento de Ortíz por su pleito con Nicolás Larcamón

El entrenador de América enfatizó: "He hablado muy poco con la directiva, esa es la realidad. Estoy agradecido con la afición, pero es algo que no tiene que ocurrir. No es la imagen que quiero dar como entrenador. No va a volver a ocurrir de mi parte y tendré que controlar las emociones personales con experiencia. Las cosas van a quedar ahí en el campo de juego".

Además, el 'Tano' agregó: "Me expulsaron, y al expulsarme tenía que entender que iban a haber consecuencias por mi infracción. Al mismo tiempo estoy tranquilo e intranquilo, pero yo se que he actuado de la mejor manera que me salió".

Lo cierto es que la FMF mandó un claro mensaje de que no quiere que se vuelvan a repetir esta clase de actos violentos. Es por esa razón que los dos entrenadores también acompañaron con esta idea. Aún así, la consecuencia es que América y León no podrán contar con sus DTs en las siguientes 2 jornadas.