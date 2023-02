La mitad del campeonato está cada vez más cerca y los jugadores de las Águilas no están del todo contentos con el rendimiento actual.

La victoria del fin de semana ante Necaxa dejó mejores sensaciones entre aficionados, cuerpo técnico y jugadores del América. Sin embargo, a esta altura del torneo, la gente esperaba que las Águilas estuvieran ocupando un puesto aún más alto que al que tienen en la actualidad, algo que incluso los jugadores compartieron con la prensa...

Las cosas no han sido sencillas los últimos años para los americanistas. Pese a que han sido grandes protagonistas de las fases regulares, hace ya un buen rato que no consiguen un trofeo y eso empieza a poner nerviosa a la afición. Es por eso que, en este Clausura 2023, los jugadores y aficionados no solo esperan ser protagonistas en fase regular, sino también llegar lejos en Liguilla.

Pero, como lo primero no se está cumpliendo, uno de los referentes del plantel dcidió hablar sobre esto. Luego de la victoria ante los Hidrocálidos,eÓscar Jiménez habló sobre las sensaciones que le quedaron después de haber conseguido los tres puntos en condición de local que les permitió estar en zona de clasificación directa.

"Creo que tenemos que estar más arriba y estamos conscientes de eso, el invicto es una palabra nada más porque creo tenemos que estar más arriba y estamos conscientes, así que, hoy era importantísimo ganar, creo que se pueden mejorar las formas, no es la manera de cerrar en casa, pero también se vale sufrir. Se viene un rival difícil como San Luis, que ya pensaremos y trabajaremos bien”, comentó el portero de las Águilas.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Después de la victoria ante el Necaxa, la plantilla azulcrema deberá viajar a San Luis Potosí para enfrentar al Atlético de San Luis por lo que será la séptima jornada del Clausura 2023. El duelo se jugará a cabo el próximo martes 14 de febrero a las 21:05 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.