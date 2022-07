Este viernes 29 de julio, se cumplen nueve años desde el triste fallecimiento del delantero ecuatoriano, Christian Benítez, quien pasó por la Liga MX, donde vistió las camiseta del América y Santos Laguna. En diálogo con Récord, el exportero de las Águilas relató cómo era compartir plantel con el ecuatoriano.

Christian Benítez apenas tenía 27 años cuando falleció en la ciudad de Doha, Qatar. Allí, el ecuatoriano vestía la camiseta de El Jaish, donde sólo alcanzó a jugar un único encuentro, justo el día antes de su fallecimiento. El reporte oficial indicó que se trató de un mal congénito en su corazón, pero otras versiones señalaban una peritonitis mal atendida.

“Era bastante exigente con todos, le gustaba que todos estuviéramos metidos, concentrados en el encuentro, era un líder, muy a su modo, predicaba con el ejemplo, y eso nos obligaba a todos a jugar a tope, a jugar a nuestro máximo rendimiento porque él así lo hacía", explicó Moi Muñoz respecto a Christian Benítez, con quien compartió buenos momentos en América.

Muñoz, autor de un gol que le valió al América un título, remarcó: "Tratábamos de seguir de su ejemplo en el terreno de juego, y él nos lideraba con su profesionalismo y con su entrega en el terreno de juego”. El portero destacó la cordialidad que tenía el ecuatoriano, incluso para exigir: "Les pedía que metieran más, que apretaran más, pero no levantaba las manos, no hacia espavientos tratando de figurar", agregó Muñoz.

Benítez, ejempo de profesionalismo

“Era muy introvertido, no me tocó convivir con él fuera de los entrenamientos, ni en el vestidor, porque era muy tranquilo. Llegaba hacia su trabajo, entrenaba y se iba a su casa; muchas veces a mí me tocó salir de las instalaciones y él todavía seguía ahí entrenando”, detalló Moisés Muñoz respecto al profesionalismo de Chucho Benítez.