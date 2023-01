Las Águilas del América del director técnico argentino Fernando Ortiz tienen programado su debut en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, este sábado 7 de enero en la cancha del estadio Azteca contra los Gallos Blancos del Querétaro.

Uno de los pendientes que Fernando Ortiz tenía que resolver era ajustar la cuota de extranjeros y ya se resolvió la salida del defensa paraguayo Bruno Valdez quien por cierto tuvo un roce en redes sociales con el narrador Andrés Vaca; por otra parte falta saber quién será el capitán.

América recupera dos piezas

Durante los partidos de la Copa Sky, Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas del América, no pudo contar con dos laterales, Emilio Lara por derecha y Luis Fuentes por izquierda. En los últimos entrenamientos de cara al torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el Tano Ortiz ya pudo contar con ambos jugadores quienes podrían ser considerados para la primera jornada.

Henry Martín ha crecido con la presión en América

Henry Martín se sumó a las Águilas del América para el torneo Clausura 2018 y este Clausura 2023 será su torneo número 11 con el equipo azulcrema. Durante este tiempo, el delantero yucateco ha crecido de manera sustancial ante la presión que significa ser jugador americanista y de la selección mexicana, tal como lo contó en entrevista para el diario Récord: "La presión te hace crecer y la que existe en América y México me ha hecho crecer mucho, madurar, ser paciente y esperar que las cosas lleguen en su momento, no desesperarte. Para mí ha sido muy importante América porque desde que llegué ha sido un reto, porque cada torneo me traían a un delantero mejor que el otro y siempre ha sido difícil". Sobre el título de goleo que no pudo ganar en el torneo Apertura 2022, Henry Martín comentó que "el campeonato de goleo es algo que no tuve tiempo de sufrirlo. Me dolió mucho no haberlo ganado por un gol. No tuve tiempo de poder limpiar eso de mi cabeza, de analizarlo y lamentarlo porque llegó la liguilla y de inmediato el Mundial: es algo que me dolió mucho y tengo la espinita todavía de que se puede".