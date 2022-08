A pesar de que las Águilas del América se encuentran viviendo un gran momento en el Apertura 2022 hay un tema que no han conseguido resolver: No han renovado a Guillermo Ochoa. De acuerdo a Rubén Rodríguez, el portero titular de la Selección Mexicana no ha logrado ponerse de acuerdo con la directiva de Coapa para por fin conseguir su continuidad con el equipo que lo vio nacer y que lo regresó al futbol mexicano.

De acuerdo al conductor de Fox Sports, las pláticas entre el futbolista y los dirigentes azulcremas se han hecho largas y contadas, pues Paco Memo habría hecho algunas exigencias, las cuáles los mandamases del equipo americanista se toman con calma pues estarían barajeando diversas opciones, pues están esperando resultados más contundentes para analizar si vale la pena sucumbir ante estas solicitudes o no.

Y es que a pesar de que Ochoa se encuentra pasando por un gran momento con el conjunto del América, en el Nido no estarían convenciendo tanto sus actuaciones, por lo que quieren esperar al final del torneo para ahora si dar ese paso, ya sea el salto de fe al apostar por el medallista olímpico o ir por otra apuesta, situación que serían un arma de doble filo, pues muchos equipos han mostrado su interés por el guardameta desde su regreso a México.

Pero hay tranquilidad por parte de ambas partes, ya que tanto Memo como las Águilas han manifestado su intención de seguir juntos en diferentes momentos, sin embargo, el tiempo se los está comiendo, y dicha incertidumbre a la que están sometidos comienza a mermar y generar presión para el cancerbero mexicano, por el torneo tan corto y su concentración desde noviembre para la Copa del Mundo.

También cabe destacar que, según lo revelado en dicho medio, hasta el momento no ha habido ninguna propuesta sólida y contundente que ponga o tranquilice las aguas entre ambos involucrados, en específico para comenzar a platicar, ajustar o negociar, de ninguna de los dos partes.