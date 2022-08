Justo cuando se ha vuelto a manifestar el interés del Boca Juniors de Argentina por hacerse de los servicios de Roger Martínez. Un usuario de Twitter criticó al delantero con una comparación estadística entre atacantes del América, pero el colombiano salió al paso y le respondió de manera contundente.

Un usuario de Twitter identificado como Jesús @JJBE27 presentó una tabla estadística de 12 delanteros que están o han pasado por las Águilas del América en los últimos años y en la que contabiliza partidos, minutos jugados, goles, asistencias, costo aproximado, y da calificaciones en esos rubros.Roger Martínez aparece en el último lugar de esa tabla.

En ese comparativo estadístico de delanteros del América, el primer lugar lo tiene Darío Benedetto, le siguen en este orden: Christian Benítez, Narciso Mina, Henry Martín, Nicolás Castillo, Raúl Jiménez, Silvio Romero, Matías Vuoso, Darwin Quintero, Oribe Peralta y Federico Viñas antes de Roger Martínez.

En la conclusión de ese comparativo estadístico, el usuario de Twitter planteó. "Roger Martínez estaría viviendo sus últimos días en el América. En relación costo-beneficio, uno de los peores fichajes en la historia del club. Datos, no opiniones".

Roger Martínez responde en Twitter

Menos de una hora después, Roger Martínez, que no estaba etiquetado, respondió de esta manera: "Vamos a darte pauta, de delantero 9 jugué solo el primer torneo que llegué. Y de ahí para acá me convirtieron en extremo, será porque me muevo por todos lados. No saben de futbol muchos. Saludos y arriba mis Águilas".