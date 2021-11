Salvador Cabañas supo ser un grandísimo jugador de futbol que se ganó el cariño de todos en el futbol mexicano. Defendió la playera de Jaguares entre 2003 y 2006; jugó 3 partidos con Tigres UANL en la Copa Libertadores 2005 y posteriormente se convirtió en ídolo del América entre 2006 y 2010. Lamentablemente, como ya todos sabemos, vivió un episodio trágico a finales de enero del 2010 que casi lo deja sin vida.

Mucho se ha hablado del Chava tras el balazo en la cabeza que le cambió por completo la vida, pero uno de los rumores más fuertes tuvo que ver con su situación financiera. Distintos medios paraguayos señalaron en el año 2014 que el exdelantero, luego de tener que retirarse de manera tempranera del futbol, vivía en la pobreza y que tras perder sus bienes se dedicaba al oficio de la panadería.

Tardó 7 años, pero al fin el paraguayo se animó a responder esta noticia. En diálogo con el youtuber "Escorpión Dorado", Salvador Cabañas tocó este tema y aseguró que jamás tuvo problemas mayores con el dinero. ¿Cómo surgió el rumor? Por una imagen que se tomó: "Me dijo el fotógrafo si podía salir con el personal en la foto y dije 'no tengo ningún problema'; al día siguiente sacaron que estaba trabajando en una panadería".

"Lo que no me gustó fue que salió que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre, eso es mentira. No es cierto, le puse una panadería a mis padres para que ellos tuvieran su propio negocio en la casa y que pudieran vivir tranquilos", señaló el Chava, explicando el contexto de la foto en la panadería. Más adelante, hizo énfasis en los negocios que tiene desde que no es futbolista y que le ayudan a generar ingresos para vivir cómodamente.

"Tengo muchas cosas que me generan dinero, tengo un complejo deportivo, terrenos que estoy alquilando. En Paraguay se dice que ando muy mal, que no trabajo y que no tengo dinero, pero eso es mentira. Las cosas que tengo me generan dinero", sentenció Salvador Cabañas, desmintiendo los fuertes rumores sobre su supuesta situación de pobreza.