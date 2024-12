Lamine Yamal hizo su debut profesional con el Barcelona en abril de 2023, pero fue en 2024 el año en el que el joven se afianzó como titular y se convirtió en una de las figuras del conjunto culé y de la Selección de España, con la que ganó la Eurocopa ante Inglaterra.

El español ganó el Golden Boy por ser el mejor futbolista Sub21 del mundo, obtuvo el Premio Kopa por la misma consideración en la gala del Balón de Oro, y este viernes fue galardonado en los Globe Soccer Awards como el “futbolista emergente de 2024“.

No obstante, pese a estos premios que recibió Lamine Yamal, varios creen que el español no solo es una joven estrella sino que ya es uno de los mejores jugadores del mundo. Entre los que piensan esto se encuentra Jorge Mendes, el famoso agente que también representa al chico del Barcelona.

“La verdad es que la temporada pasada Lamine estuvo fenomenal. Para mí y para muchos otros fue el mejor jugador del mundo, tanto con España como con el Barcelona. Es un jugador totalmente diferente a todos los demás”, dijo en un principio el portugués, quien estuvo presente en los Globe Soccer Awards y ganó el premio al mejor representante del año.

Lamine Yamal en los Globe Soccer Awards (IMAGO)

“Pero también ha sido víctima de su juventud porque mucha gente que vota ha pensado que tiene 17 años y ‘ya tendrá tiempo para ganar estos premios’”, agregó el famoso agente, quien representó casi toda su carrera a Cristiano Ronaldo y sigue acompañando a otros reconocidos futbolistas y entrenadores.

Los principales premios individuales de 2024 se los llevaron Vinícius Jr, quien ganó el The Best 2024 y el premio a mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards, y Rodri Hernández, quien obtuvo el Balón de Oro 2024. No obstante, Lamine Yamal hizo méritos de sobra como para estar a la altura de ambos.

Además, la importancia del joven de 17 años también se nota en su ausencia. Lamine Yamal ha tenido lesiones en las últimas semanas y el Barcelona no pudo ganar en 3 de los 4 partidos en los que no contó con el extremo español durante esta temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar Lamine Yamal?

Lamine Yamal sufrió una lesión de grado 1 del ligamento intertibio-peroneo anterior y se perdió el último partido del Barcelona antes del parón por las fiestas contra el Atlético de Madrid. El futbolista de 17 años volvería a jugar con el Barcelona a fines de enero.

