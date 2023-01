Con la tercera jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ya a la vista, las Águilas del América siguen dándole retoques a su plantel. El director técnico Fernando Ortiz sigue en búsqueda de un lateral derecho y además están por definirse plazas en la delantera azulcrema.

En días pasados trascendió que el América está interesado en el fichaje de Kevin Álvarez, lateral derecho del Pachuca, y en simultáneo se manejó la posibilidad de que para poder concretar esa contratación entraría en la negociación la carta del delantero uruguayo Federico Viñas.

Federico Viñas no he tenido la eficacia de sus primeros torneos con el América y eso ha exasperado a la afición. Sobre el delantero uruguayo, Santiago Baños, presidente del club azulcrema, apuntó que el uruguayo "es un delantero muy joven y con grandes condiciones. Está en una racha que no es la mejor, así pasa".

Otro de los atacantes extranjeros de los que se ha manejado la posibilidad de causar baja es Roger Martínez. Sobre la situación del colombiano, Santiago Baños recordó que "su contrato acaba en junio. Tenemos un par de semanas para el cierre de registros. Si llega algo que convenga a ambas partes, lo analizaremos, sólo si es compra".

Raúl Jiménez sería bienvenido al América

Han pasado ya casi nueve años de la salida de Raúl Jiménez del América y cada vez es más frecuente escuchar sobre su posible regreso a las Águilas. Esta es la postura que Santiago Baños, presidente del club, expresó en el podcast de la Sombra del Futbol, de Futvox, con el periodista Rubén Rodríguez: "Lo diré siempre. Él tiene las puertas abiertas. Es un tipo que siente esta playera, la lleva en el corazón. Tuve la oportunidad de saludarlo antes del Mundial, cuando estaba haciendo su rehabilitación en el club. Creo que él tiene el gusanito de algún día poder regresar. Ojalá se dé pronto. Esta siempre será su casa. Es bienvenido".