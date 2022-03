Después de estar varias semanas en la cuerda floja, finalmente Santiago Solari fue despedido de su cargo como director técnico del Club América, donde asumió en 2020 y comenzó de muy buena manera. El magro arranque en el Clausura 2022 acabó con el ciclo del entrenador argentino: las Águilas se ubican en el último lugar de la tabla, con rendimientos muy por debajo de lo esperado.

Aunque el equipo funcionó muy bien durante la fase regular del pasado semestre, la temprana eliminación en los Playoff comenzó a costarle caro a Santiago Solari, quien estuvo en el centro de las críticas, ya sea por parte de aficionados, como así también de periodistas y personajes vinculados al Club América. En las primeras ocho jornadas del nuevo certamen, el cuadro azulcrema solo obtuvo una victoria, motivo que le valió el despido al entrenador.

Al margen del flojo arranque en el Clausura 2022, hay quienes creen que uno de los principales errores de Santiago Solari fue subestimar al futbol mexicano, ya que se le recuerdan algunos cortocircuitos en su etapa como jugador del Atlante, entre 2009 y 2010. En aquel entonces, era dirigido por José Guadalupe Cruz, quien tiempo después dio su parecer sobre la actitud del argentino.

“Santiago Solari viniendo desde Europa nos vino a ver como una liga menor, y por consiguiente, si estamos dentro de la liga todos éramos menos. Alguna vez tuve un desencuentro con él, era un partido del Atlante jugando de local en Cancún, hay una pelota donde el rival trata de salir jugando, y yo lo conmino, le grito para que vaya a tratar de recuperar ahí en su propia área, la salida del rival y se voltea y me comienza a decir de todo, levantaba las manos, pero jamás lo insulté, solo le pedí que hiciera un esfuerzo”, explicó Cruz en una entrevista realizada años atrás.

Cruz insistió en el menosprecio de Solari hacia el futbol mexicano

El entrenador no dudó en reconocer que la relación no terminó bien con Santiago Solari en Atlante: “Terminamos ahí mal e inclusive en el vestidor hubo algunas palabras y después al otro día se aplaco todo. Pero a mí me dio la impresión de que Solari demeritó, despreció a la liga mexicana, menospreció al Atlante y por consiguiente me menospreció a mí como entrenador y eso no habla de una grandeza, creo que la grandeza es cuando eres humilde”, afirmó.