América nuevamente conquistó el boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2023. Las Águilas hicieron los deberes contra Juárez y cerraron de la mejor manera su participación en la fase regular, siendo Henry Martín su principal referente.

La Bomba completó extraordinarias actuaciones que fueron clave para el América, registrando 14 anotaciones que sitúan al delantero mexicano en lo más alto de la tabla de artilleros y quedando muy cerca de conquistar el campeonato de goleo.

Martín se muestra satisfecho con el momento que atraviesa y le da un valor agregado por todo lo que tuvo que superar, pues recuerda que hace poco más de un año estaba en una crisis deportiva que lo afectó mucho a nivel personal.

"Fue un trabajo mental. Sufrí bastante, mi familia sufrió bastante viéndome caer, toqué fondo. Lo dije en una entrevista, que cuando lograra salir de donde estaba iba a venir lo mejor para mí, creo que lo estoy viviendo, estoy muy contento", dijo a Fox Sports.

"Yo estoy feliz por lo que hice, porque no es fácil darle la vuelta a las cosas, no darse por vencido, no rendirse, no es fácil, espero que le sirva de ejemplo a la gente que a veces vive momento difíciles en cualquier aspecto de su vida", agregó la Bomba.

¿Cómo está la tabla de goleo?

Henry Martín marcha en la cima de la tabla de goleo con 14 anotaciones, pero Julián Quiñones está muy cerca de alcanzarlo al registrar 12 tantos. El colombiano tiene pendiente un partido contra Atlético de San Luis, por lo que todavía puede igualar al goleador de las Águilas.