Hace unos instantes América tuvo que batallar para derrotar en Aguascalientes a Necaxa por 2-1 por la jornada 14 del Apertura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, uno de los responsables de la victoria fue Jonathan Dos Santos, quien se quebró en conferencia de prensa al recordar a su padre, Geraldo Francisco dos Santos, quien falleció mientras se disputaba la Copa Oro 2021.

Sin duda el momento que vive el equipo de Fernando Ortiz hace mucho no se vía debido a que juega bien y superlíder de la Liga MX. A su vez, es un claro candidato ya que impone su juego y no da por perdido ningún encuentro.

Por otro lado, ante Necaxa, América tuvo que batallar ya que se fue al descanso perdiendo por 1-0, pero lo pudo dar vuelta. Uno de los grandes responsables de esto fue Jonathan Dos Santos quien le dio a las Águilas su novena victoria consecutiva y anotó su primer gol en el club.

Por otra parte, tras el encuentro, el mediocampista se quebró ante las cámaras luego de recordar a su padre, Geraldo Francisco dos Santos, quien falleció en plena Copa Oro 2021. “Perdón. Ha sido difícil. He trabajado muchísimo. Aunque no juega los que me conocen saben que siempre estoy trabajando. Aunque no se me vea mucho en el campo, siempre intento venir con alegría. Como te digo, estoy cumpliendo un sueño de meter mi primer gol con el club”, expresó el futbolista, mientras hacía fuerza para hablar y no llorar.

Y agregó: “Estoy jugando en el club de mis sueños. Mi papá siempre había querido que estuviera aquí. Este gol va para él. Sé que él estaría muy feliz de verme en las gradas, pero sé que su espíritu está aquí”.