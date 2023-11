El Club América ha tenido una actuación muy destacada en el Apertura 2023 de la Liga MX, finalizando en el primer puesto de la tabla. Esto le valió la clasificación directa a los cuartos de final de la Liguilla y convertirse en uno de los equipos candidatos al título.

La plantilla de “Las Águilas” ha demostrado ser de las mejores de todo el torneo, con grandes rendimientos. También con jugadores sobresalientes, como Jonathan Dos Santos, un emblema del equipo.

Con 17 partidos disputados, los entrenados por André Jardine cosecharon 40 puntos, producto de 12 victorias, 4 empates y 1 sola derrota. Además han sido el conjunto que más tantos anotó con 37 y el que menos recibió con 14.

Jonathan Dos Santos continuará en el América en 2024

Jonathan Dos Santos seguirá ligado al América hasta el verano de 2024, quedándose en “Las Águilas” como uno de los pilares del equipo. Tras un gran torneo Apertura 2023 en el que el mediocentro fue protagonista, su continuidad de cara a la próxima temporada es una gran noticia para la afición.

Además, existe la posibilidad de que el ex FC Barcelona renueve su contrato hasta 2025 debido a su gran rendimiento en este segundo semestre. Por lo que Dos Santos llegaría a esa temporada con 35 años de edad y siendo un referente del América.

El cambio de Dos Santos tras el arribo de André Jardine

Uno de los factores clave para el gran rendimiento de Jonathan Dos Santos, fue el arribo de André Jardine como entrenador del América, quién potenció al máximo su nivel. Es que cuando el Tano Ortiz era el director técnico, el centrocampista no era de su agrado futbolístico y sumaba muy pocos minutos en cada torneo.

Sobre este cambio radical, Dos Santos declaró: “Fue difícil no jugar y no quería hablar con la prensa porque no jugaba y no había estado en esa situación donde nadie pregunta por ti o no me daban bola. Si te soy sincero, después de mi contrato con el América pensaba que jugaba medio año o un año más y me retiraba, pero ahora no quiero”.

¿Cuándo y contra quién juega el América por los cuartos de final de la Liguilla 2023?

El América disputará el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla 2023, el miércoles 29 de noviembre, mientras que el duelo de vuelta será el sábado 2 de diciembre. Su rival aún no está definido, ya que primero deberán llevarse a cabo los cruces de eliminatoria.