A pesar de los múltiples esfuerzos de las organizaciones para erradicar la xenofobia, este mal no deja de aquejar al futbol en todo el mundo sin importar que el tener jugadores extranjeros es la orden del día en la mayoría de ligas del mundo, pero Carlos Reinoso, leyenda del América, asegura que esto no es nuevo pues es algo que se remonta a sus años mozos como jugador.

“Yo me pelee con mis compañeros porque me decían pinche extranjero. Al principio ni los pelaba porque no sabía que era pinche, pero cambió ya cuando me empezaron a decir y empecé a aprender las groserías mexicanas. Hubo un compañero que me dijo pinche chileno, nos dimos la vuelta en las instalaciones y pin, pin, pin. Y Me respetaron para siempre”, afirmó Reinoso para TUDN.

Y es que la trayectoria de Reinoso en el balompié mexicano lo llevó a ser considerado uno de los mejores extranjeros que ha jugado en México, por lo que también se ha convertido en una voz autorizada sobre el desempeño futbolístico de las llamadas estrellas de la actualidad, algo con lo que no está contento.

“Hay muchos jugadores de futbol, pero muy pocos profesionales. A mí eso me lástima porque tienen todo, el dinero que ganan, las cosas que hacen y no dan resultados. Y después los ves hablar y dices ay dios mío, como me gustaría estar ahí. Respeten a la afición, hay niños que lloran después de un partido y los jugadores salen muriéndose de risa”, señaló el ex futbolista.