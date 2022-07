La actitud del atacante azulcrema resultó polémica para algunos aficionados, quienes destacaron que no fue una buena acción de su parte.

A pesar de caer ante el Manchester City en duelo amistoso en Estados Unidos, los sentimientos al interior de las Águilas del América no estarían del todo mal pues hay algunos que salieron ganando en este enfrentamiento como es el caso del atacante yucateco, Henry Martin. En esta ocasión el goleador azulcrema tuvo la oportunidad de salir del encuentro con un souvenir muy valioso, pues se llevó nada más y nada menos que el jersey del mundialista, Kevin De Bruyne.

Por medio de redes sociales no deja de circular un video en el que se le ve al futbolista mexicano con la sonrisa de oreja a oreja tomándose una fotografía del recuerdo con la estrella del City con quien intercambió playeras, pero al parecer eso no era suficiente recuerdo para el jugador de la Selección Mexicana, pues aprovechó el encuentro con el jugador belga para pedirle que elevara el valor de su obsequio.

Martin al ver a un pequeño aficionado con un plumón aprovechó para quitárselo un momento de las manos y pedirle a De Bruyne que firmara el jersey que intercambió con el tricolor, situación que molestó a algunos internautas pues de acuerdo a su percepción habría arrebatado dicho artefacto de escritura sin permiso de las manos del pequeño, pero en un momento del video se ve como el jovencito alarga su abrazo para darle este plumón al atacante americanista.

Después de que el jugador europeo plasmara su firma en el jersey, este le devolvió sin inconvenientes el rotulador al pequeño fan, quien no hizo ningún aspaviento al respecto y aceptó con gusto la devolución mientras esperaba su autógrafo. Esta actitud causó polémica pues muchos fans revelaron que no les había gustado la acción de Henry, pero el futbolista no hizo más que aprovechar el momento que difícilmente se repetiría.