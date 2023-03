En el marco de la décima jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Club América decepcionó a su afición en el Estadio Azteca y fue goleado por Pachuca por 3-0. Javier Eduardo López, Jesús Hernández y Roberto de la Rosa marcaron los tantos del elenco visitante en el primer tiempo; el conjunto local, por su parte, jamás pudo responder y estuvo lejos de una posible remontada.

El ambiente no fue el mejor en el Coloso de Santa Úrsula, a pesar de que estamos hablando de apenas la primera derrota de las Águilas en la temporada. Los dirigidos tácticamente por Fernando Ortiz no jugaron para nada bien y, además de mostrar falencias en lo colectivo, hubo algunos futbolistas con un rendimiento individual muy bajo.

Perro Bermúdez se mofó de Miguel Layún en plena transmisión

En medio del nerviosismo de los aficionados ante el irremontable 0-3 en los minutos finales, en la transmisión de TUDN se mofaron de Miguel Layún. Esto se dio tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo, el cual fue mal pateado por el referente azulcrema y provocó las risas de los narradores Paco Villa y Enrique Bermúdez.

Federico Viñas rescató un córner, acomodó el balón y Paco comentó: "No me digas que Viñas lo va a cobrar. ¡No, no, no!". Segundos después, se marchó corriendo al área y el Perro predijo el futuro: "Esperar a que llegue Layún de un lado al otro para que salga con una chafada de centro...".

"Ojalá nos equivoquemos, ¿no?", completó Bermúdez. El servicio no pasó del primer hombre del Pachuca, que no tuvo problemas para despejar y alejar el peligro de su área. "¡Lo dijiste! ¡Lo cantaste! Vale doble", sentenció Villa, entre risas. El video de esta jugada no tardó en viralizarse en las distintas plataformas digitales, tales como TikTok, Twitter y Facebook.