Enrique Bermúdez no está de acuerdo con que Televisa comparta los derechos a la competencia.

TV Azteca ha arrollado a Televisa en las últimas eliminatorias en las transmisiones de la Selección Mexicana. Salvo en el duelo ante Jamaica, en el cual los de Grupo Salinas no contaron con los derechos televisivos, el equipo liderado por Christian Martinoli y el Doctor García barrió a su competencia en rating. Esto, evidentemente, no gusta para nada a los de Chapultepec, quienes han dejado de ser los favoritos para los televidentes.

Enrique Bermúdez dialogó en una entrevista con Antonio de Valdés en Youtube y reveló que disfruta de medirse ante la televisora del ajusco, pero emitió una queja en cuanto a los derechos. El aficionado del Atlas no ve justo que Televisa le comparta los mismos para las transmisiones del Tri, y considera que TUDN debería ser la única opción para sintonizar los juegos.

"No estoy para nada de acuerdo en que Televisa les dé a a Selección. Porque en aquel tiempo la competencia era esa, ellos tenían sus equipos y nosotros los nuestros y ahí era el pique. Ahora tienes el mismo producto entonces, ¿dónde está la competencia? Claro, ellos tienen su público y nosotros el nuestro, pero yo no estoy de acuerdo", señaló con contundencia.

Más adelante completó: "Esa competencia es buena, antes no porque era muy agresiva, desleal, que te atacan, y no es por ahí. Al final somos compañeros de trabajo, la diferencia es que cuando agarramos el micrófono ellos hacen lo suyo y nosotros lo nuestro". En el último cotejo de la Selección, Televisa registró 7 puntos de Rating y TV Azteca 8.9.

"Con Martinoli me llevo sumamente bien, hicimos la campaña de jugos hace un tiempo y él fue a Estados Unidos para que la hiciéramos. Desde que era joven lo conozco y nos llevábamos bien, de repente teníamos nuestros piques pero es un gran tipo. Con Luis García siempre me he llevado bien, creo que es un equipo sensacional el de ellos, con su estilo y nosotros el nuestro, la competencia es muy sana", sentenció el Perro.