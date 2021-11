El ex futbolista de los azulcremas reveló que en diversas ocasiones fingió estar lesionado para que no lo consideraran para jugar.

El paraguayo Salvador Cabañas se convirtió en un ídolo para las Águilas del América, y pese a que después del disparo que sufrió en el “BAR, BAR” el destino del sudamericano cambió por completo, este no olvida detalles que hicieron que su carrera titubeara un poco pues sus constantes lesiones molestaban al público.

En entrevista con el famoso youtuber, “El Escorpión Dorador”, la leyenda americanista confesó que durante su etapa como futbolista no todo era miel sobre hojuelas, pues asegura que se cansaba demasiado y por ello tuvo que mentir en repetidas ocasiones para poder reponerse como debía.

“Muchas veces los técnicos aguantan cosas de los jugadores: A veces nos hacíamos los lesionados para no jugar un partido. Me hacía el lastimado en la semana y no jugaba. Le decía al kinesiólogo que me molestaba el cuádriceps o algo de eso”, indicó el ex futbolista quien aún no tiene previsto ser entrenador.

Cabe recordar que Cabañas arribó a Coapa en 2006, un año después de uno de sus títulos más sonados, por lo que se mantuvo como azulcrema durante cuatro años, en donde consiguió marcar 98 goles, y se quedó a nada del centenar de anotaciones, pero en 2010 fue cuando lo atacaron en el baño del mencionado lugar, lo que terminó con su prolífica carrera.