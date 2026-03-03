Todo parece indicar que Allan Saint-Maximin está siguiendo la misma línea que con el Club América, ahora con el Lens. Cuando el francés llegó a la Liga MX lo hizo con un gol en su debut, ganándose a la afición, luego más tarde tuvo molestias físicas perdiéndose algunos partidos y al final se fue de la plantilla, aunque no se sabe si ese paso se cumplirá.

El próximo jueves el Lens se enfrenta ante el Lyon en los Cuartos de Final de la Copa de de Francia, por lo que este martes se confirmó que el exjugador de las Águilas no será contemplado para este partido. Y es que ya cumplió con lo primero, hacer gol vistiendo estos colores, ahora vino el tema de una lesión que lo dejará fuera de este encuentro.

¿Qué pasó con Allan Saint-Maximin?

De acuerdo con la información de L’Équipe de Francia, se reveló que “Maxi” tuvo una lesión en la pantorrilla, por lo que no estará disponible para este encuentro. Esta sería una baja para Pierre Sage, aún cuando el último partido no había sido considerado como titular, sino más bien entró de cambio y ahora terminó con una lesión.

La información que se presenta es que en el partido ante el Estrasburgo sufrió una distensión en la pantorrilla. El tema aquí es que no se sabe con certeza la gravedad de la misma, ya que por lo regular este tipo de molestias físicas tardan entre 3 y 8 semanas en un grado 1, por lo que no sólo sería este duelo el que quede fuera.

Por parte del conjunto no hay un reporte médico que indique su tiempo de recuperación, pero si fueran las tres semanas que se mencionan de manera regular, podría regresar hasta el partido del domingo 22 de marzo, cuando la escuadra se mida ante el Angers en casa, pero se espera que den a conocer su estado físico.

