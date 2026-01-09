El Club América Femenil anunció este jueves la llegada de tres refuerzos internacionales con el objetivo de pelear por el título del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil luego de haberse quedado a las puertas en el último torneo.

La directiva de las Águilas, consciente de la exigencia del proyecto encabezado por Ángel Villacampa, ha apostado por sumar calidad y frescura a un plantel que busca dar el salto definitivo en la búsqueda de la corona luego de tantos intentos fallidos.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Gaby García, mediocampista venezolana proveniente del Atlético de Madrid, quien se perfila como una de las figuras de la plantilla del América para este nuevo curso.

García llega tras una destacada trayectoria en Europa, con pasos por Deportivo La Coruña, Real Sociedad y Atlético. En su llegada expresó su ilusión por esta nueva etapa: “Espero poder ayudar para conseguir grandes cosas”.

Junto a ella, el club capitalino fichó a las jóvenes provenientesde los Estados Unidos: Julie López y Giana Riley. Ambas arriban desde el fútbol universitario de la NCAA. Es decir, tendrán su primera experiencia profesional en el Nido.

Los tres refuerzos internacionales del Club América Femenil (GETTY IMAGES)

López, con pasado en Long Beach State y participación en la Selección Mexicana Sub-17 en un Mundial, representa una apuesta de futuro para fortalecer el medio campo. Riley, por su parte, llega con capacidad goleadora probada en Gonzaga y Florida State.

