Club América

Los 9 jugadores No Formados en México que dará de alta el Club América para el Clausura 2026

Estos serían los extranjeros que estarán en el Club América para el Clausura 2026.

Por Marilyn Rebollo

Los 8 extranjeros con los que cuenta Jardine para el 2026
© Getty ImagesLos 8 extranjeros con los que cuenta Jardine para el 2026

El Club América desde el torneo pasado ha tenido un problema con la llegada de nuevos jugadores a la plantilla y es que el hecho de tener completas las plazas de No Formados en México, que son precisamente 9, hizo que mantuvieran en su momento a Javairo Dilrosun, pero no fue registrado con el primer equipo, sino con la Sub 21.

Lamentablemente, para este Clausura 2026, a sólo unos días de que emprendan su camino en el torneo, tienen ese mismo problema para poder elegir bien a sus 9 extranjeros. Y es que hay que mencionar que ya para este semestre de Mundial 2026, la FIFA y la Liga MX aprobaron algunos beneficios que tienen que ver con estos jugadores.

De acuerdo con lo mencionado por Mikel Arriola, los equipos que puedan llegar a Liguilla en el siguiente torneo podrán contar con los 9 futbolistas en campo, cuando regularmente sólo son 7 los que se permiten. Esto debido a que habrá algunos jugadores que no estarán por sus llamados a sus selecciones por la Copa del Mundo.

Con esto, en los últimos días se ha mencionado que Igor Lichnovsky y Víctor Dávila no serían jugadores del América y que estarían dados de baja de la plantilla. Pero en las últimas horas todo ha cambiado y es que resulta que sólo uno de los chilenos no habría aceptado las condiciones y quedaría fuera de la escuadra.

Los 9 extranjeros definitivos

Según el periodista Juan Carlos Zúñiga, los 9 que estarían registrados serían: Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Cristian Borja, Rodrigo Aguirre, Raúl Zúñiga, Víctor Dávila, Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez y Rodrigo Dourado. De esta manera ya pueden dar de alta a este último y que pueda ser elegible para el partido ante Xolos del próximo fin de semana.

En síntesis

  • Mikel Arriola confirmó que los equipos podrán alinear 9 extranjeros en la Liguilla del Clausura 2026.
  • Rodrigo Dourado fue registrado como extranjero definitivo y será elegible para el partido ante Xolos.
  • Igor Lichnovsky quedaría fuera de la plantilla tras no aceptar las condiciones de la directiva azulcrema.
Marilyn Rebollo
