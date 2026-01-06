El Club América desde el torneo pasado ha tenido un problema con la llegada de nuevos jugadores a la plantilla y es que el hecho de tener completas las plazas de No Formados en México, que son precisamente 9, hizo que mantuvieran en su momento a Javairo Dilrosun, pero no fue registrado con el primer equipo, sino con la Sub 21.

Publicidad

Publicidad

Lamentablemente, para este Clausura 2026, a sólo unos días de que emprendan su camino en el torneo, tienen ese mismo problema para poder elegir bien a sus 9 extranjeros. Y es que hay que mencionar que ya para este semestre de Mundial 2026, la FIFA y la Liga MX aprobaron algunos beneficios que tienen que ver con estos jugadores.

De acuerdo con lo mencionado por Mikel Arriola, los equipos que puedan llegar a Liguilla en el siguiente torneo podrán contar con los 9 futbolistas en campo, cuando regularmente sólo son 7 los que se permiten. Esto debido a que habrá algunos jugadores que no estarán por sus llamados a sus selecciones por la Copa del Mundo.

Con esto, en los últimos días se ha mencionado que Igor Lichnovsky y Víctor Dávila no serían jugadores del América y que estarían dados de baja de la plantilla. Pero en las últimas horas todo ha cambiado y es que resulta que sólo uno de los chilenos no habría aceptado las condiciones y quedaría fuera de la escuadra.

Publicidad

Publicidad

Los 9 extranjeros definitivos

Según el periodista Juan Carlos Zúñiga, los 9 que estarían registrados serían: Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Cristian Borja, Rodrigo Aguirre, Raúl Zúñiga, Víctor Dávila, Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez y Rodrigo Dourado. De esta manera ya pueden dar de alta a este último y que pueda ser elegible para el partido ante Xolos del próximo fin de semana.

ver también Igor Lichnovsky no llega a Necaxa y América prepara una decisión drástica con su futuro

En síntesis