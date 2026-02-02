Y después de cinco años, Álvaro Fidalgo tomó la dura decisión de dejar México para volver a España y sacarse la espina de jugar en el fútbol europeo. El mediocampista, que marcó una era en el Club América, sentía que todavía tenía algo pendiente en el Viejo Continente y quería demostrar que podía brillar al máximo nivel.

Publicidad

Publicidad

Fidalgo llegó un 1 de febrero y se va un 1 de febrero (@ClubAmérica)

Dejar el club más importante de toda su carrera no fue sencillo. En conferencia de prensa, Fidalgo confirmó que la decisión ya estaba tomada desde el verano pasado, aunque hasta ahora no había trascendido públicamente. El vínculo emocional con América pesó, pero la oportunidad deportiva terminó inclinando la balanza.

Desde Coapa lo despidieron como se despide a una verdadera leyenda. El club compartió imágenes, videos y mensajes de agradecimiento por todo lo conseguido durante estos años, un período inolvidable que incluyó el histórico tricampeonato.

Publicidad

Publicidad

Para resumir lo que fue su paso por el club, América necesitó apenas dos palabras: “Huella imborrable”, acompañadas por una imagen de Fidalgo rodeado de todos los trofeos que levantó con la camiseta azulcrema, símbolo de una etapa dorada que quedará para siempre en la memoria del americanismo.

El emotivo mensaje de despedida de Álvaro Fidalgo al América

ver también Cuánto dinero recibió el América por la venta de Álvaro Fidalgo al Real Betis

“Hoy os hablo con el corazón en la mano.

El 1 de febrero de 2021 me monté en un avión con muchos objetivos: crecer, disfrutar, trascender y ganarme el cariño de un club gigante con millones de aficionados. Tenía una idea del equipo y del país al que llegaba, pero todo superó mis expectativas y las de cualquiera de vosotros. Hoy me toca despedirme.

Publicidad

Publicidad

Hubo muchos momentos en los que pensé firmemente que esto nunca acabaría, pero como vosotros sabéis bien, me gusta siempre ser sincero e intentar decir lo que siento. En este momento sentí que tenía que aprovechar una oportunidad importante para mí. Sé que muchos de vosotros sentiréis una profunda decepción con mi decisión y lo entiendo. La relación que tuve con cada uno de mis compañeros, trabajadores, cuerpo técnico, directiva, staff y con la afición, no voy a negar que es algo que me da miedo no volver a vivir.

Hicimos historia en el club más grande del país y sin duda eso es un motivo de orgullo que quedará para siempre en mí. Además, lo hicimos un grupo de personas increíbles: amigos, hermanos, que van a estar siempre en mi corazón y a los cuales les debo todo. Soy fiel creyente de que tanto en la vida como en el deporte, todo se consigue a partir de la calidad humana, y en eso nadie nos iba a ganar.

Pero lo que más feliz me hace es que siento que me gané el cariño de cada uno de vosotros. Que me recordéis como una buena persona y como un profesional desde el primer día hasta el último, sin duda eso para mí siempre será lo más importante.

Publicidad

Publicidad

Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que hicieron que esto fuera posible. Santiago Solari y Santiago Baños, que confiaron en mí en el momento más difícil de mi carrera y no dudaron en traerme a vivir algo único.

Emilio, gracias por abrirme las puertas del Club América y enseñarme que perder con América es duro, pero ganar… ganar no hay nada igual. Gracias por escucharme y entenderme en un mundo del fútbol donde no siempre es así.

André, Paulo y todo el cuerpo técnico, gracias por llegar desde el primer día que pisasteis Coapa con una única idea: entrar en la historia del más grande del país. Gracias por todo lo futbolístico, pero sobre todo por compartir y ver el fútbol y la vida de la misma manera.

Publicidad

Publicidad

A todos mis compañeros y amigos con los que formamos una familia dentro de ese vestuario: hicimos historia, muchachos. Tocamos la gloria y escribimos nuestros nombres con letras de oro.

A todo el staff, sin duda la parte más importante dentro del club, la que no se ve en los éxitos pero sin la cual sería imposible. Horas y horas lejos de la familia solo para ayudarnos y facilitarnos cada día. Gracias.

A la afición… qué os puedo decir. Un vínculo único. Os he leído cada día, las cosas buenas y cada crítica constructiva. En los momentos malos estuvisteis conmigo y os prometí que nunca me iría sin ser campeón. Me voy, pero sé que venís conmigo. Porque una parte de mí se queda aquí.

Publicidad

Publicidad

Entregué el corazón desde el primer día al club. Me voy del América, pero el América, su mentalidad, exigencia y grandeza estarán presentes en mí y en cada paso que dé en mi carrera.

No es un adiós. Si antes lo tenía claro, después de estos días lo tengo aún más: volveremos a encontrarnos, porque esta es mi casa. Es el club de mi vida y lo va a ser siempre.

Más allá de todas las rivalidades, gracias al país por cómo nos trató a mí y a mi familia. Orgulloso de ser un mexicano más.

Publicidad

Publicidad

Gracias eternas, americanistas.

Vuestro Maguito.”

En sintesis