En las últimas finales donde el Club América Femenil ha perdido el campeonato se ha debido a la falta de gol. Y aunque tiene a jugadoras que en realidad tienen potencia y cualidades para hacerlos, debido a las lesiones y a la presión de los partidos las cosas no le salieron nada bien, sin embargo, tuvo una época donde disfrutó de una gran anotadora.

¿Por qué se fue del América?

Muy pocos recuerdan el nombre de Naomi Muñoz, una jugadora de las Fuerzas Básicas azulcrema que consiguió levantar el campeonato de goleo vistiendo la camiseta de las Águilas. La delantera mexicana de 20 años sufrió una rotura de ligamentos en un amistoso contra el Bayer Leverkusen y desde ahí su nivel no había sido el mismo.

Estuvo cinco torneos en las filas del equipo azulcrema y en 2024 estando en los equipos inferiores de las Águilas se fue para la Sub 19 del Toluca Femenil. En los dos últimos torneos tras haber mejorado fue considerada con el primer equipo y en apenas un juego disputado con la escuadra en este Clausura 2026 ya tiene un doblete.

¿Naomi Muñoz puede ser la goleadora de Toluca?

Le bastaron 31 minutos en el terreno de juego con las Diablas para conseguir un par de goles y perfilarse como una de las promesas del equipo, algo que podría hacerle falta a la plantilla en momentos de Liguilla como el torneo anterior. Su primera anotación del juego ante Atlas fue en el minuto 70 cuando bajó el balón con el pecho y decidió tirar antes de que le llegara la marca.

Tweet placeholder

Así en el minuto 75 cayó el segundo, en menos de cinco minutos concretó las dos anotaciones. Este sólo fue un remate después de que estuviera sola en el área y le filtraran un balón. De seguir así podría ser una de las decisiones que tomó la directiva del América que podría costarle mucho, haber dejado ir a una de sus goleadoras a un equipo que va en crecimiento.

Tweet placeholder

En síntesis