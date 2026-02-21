América volvió a la victoria en la Liga MX luego de lo que fue la derrota en el Clásico Nacional ante Chivas. El equipo de André Jardine goleó por 4-0 a Club Puebla este viernes; Las Águilas convirtieron más goles en este partido que los que habían hecho en los anteriores seis juegos.

Además del triunfo que le da confianza al América, en este partido estuvo Raphael Veiga como titular por primera vez desde su llegada. El brasileño anotó su primer tanto con la playera del club azulcrema y, luego de la victoria, André Jardine comparó a su compatriota con Diego Valdés.

André Jardine elogió a Raphael Veiga

“(Raphael) Veiga a mí se me hace fácil hablar porque lo conocemos bien. El futbol mexicano va de a poco conociendo todo su potencial, es un 10 de esos que es difícil encontrar“, comenzó diciendo el entrenador de Las Águilas.

“Creo que para sustituir a Diego Valdés no es fácil. Diego dejó la vara muy alta por el nivel que tenía, entonces Veiga es capaz de hacernos recordar los mejores momentos”, agregó André Jardine, mostrando la confianza que tiene acerca de las condiciones de Raphael Veiga.

Raphael Veiga anotó su primer gol con el América (Getty Images)

Raphael Veiga sumó su primer gol en la Liga MX con el América y los aficionados quedaron contentos con su rendimiento, pero lógicamente esperan que esto solo sea el principio. André Jardine insistió por el brasileño durante el mercado hasta lograr su llegada.

Recordemos que Diego Valdés fue tricampeón con Las Águilas y fue una pieza clave en el ciclo de André Jardine, hasta que el chileno comenzó a tener lesiones que no le permitieron rendir al nivel que tenía acostumbrado.

