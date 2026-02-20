En una sorprendente jornada de viernes botanero, dos de los favoritos al título disputaron su partido correspondiente a la jornada 7 de este Torneo Clausura 2026. El primer día de cada fecha siempre es el de menos ‘rating’ del fin de semana; no obstante siempre deja perlitas y momentos inolvidables para rescatar y no perderse.

En el primer turno, por la tarde, Tigres UANL cayó por 2-1 ante Pachuca y perdió una buena chance de alimentar sus aspiraciones. Los ‘Felinos’ se habían puesto en ventaja por Ozziel Herrera, pero tras la expulsión de Joaquim todo se vino abajo. Los ‘Tuzos’ remontaron con los tantos de Salomón Rondón y Kenedy y silenciaron al Estadio Universitario.

En la segunda franja, por la noche, América goleó por 4-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Las ‘Águilas’ necesitaban reponerse rápido de la derrota en el Clásico Nacional y lo lograron y de gran manera. Raphael Veiga, Isaías Violante, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga convirtieron las anotaciones del cuadro azulcrema, que se trajo tres puntos vitales a casa.

¿Cómo quedaron Tigres y América en la tabla del Clausura 2026?

Con su caída como local ante Pachuca, Tigres UANL perdió terreno y se estacionó en la 8° colocación de la fase regular del campeonato, sin poder superar los 10 puntos. El equipo de Guido Pizarro suma tres victorias, una igualdad y tres derrotas, en una campaña muy irregular. Para colmo, la próxima fecha visita… ¡al América!

Contrariamente, el Club América pudo subir posiciones y alcanzó el 6° puesto del Torneo Clausura, llegando a las 11 unidades. El conjunto de André Jardine cosecha tres triunfos, dos empates y dos caídas en este semestre por Liga MX. La siguiente semana, tal lo mencionado, un cruce directivo y decisivo ante los Tigres en Coapa.

El debut goleador de Veiga, otra buena noticia para América [Foto: Getty]

¿Quién es el líder del Clausura 2026 en la jornada 7?

En este inicio de la séptima fecha del certamen, Chivas de Guadalajara es el único puntero del campeonato. El ‘Rebaño Sagrado’ suma 18 unidades de 18 posibles, con puntaje ideal, que lo colocan en lo más alto de la tabla de posiciones. Además, el cuadro rojiblanco aún debe un partido pendiente en la Liga MX: visitará a Cruz Azul este sábado por la noche.

Las posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de América y la derrota de Tigres: