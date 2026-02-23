Es tendencia:
André Jardine, DT del Club América, advirtió a toda la Liga MX tras volver a la victoria

El entrenador dejó un claro mensaje en conferencia de prensa tras el contundente triunfo por 4-0 ante Puebla en condición de visitante.

Por Ramiro Canessa

Jardine advierte a todos los equipos de México.
© Getty ImagesJardine advierte a todos los equipos de México.

América salió rápido del mal momento futbolístico que estaba pasando y se recuperó tras la durísima derrota que había sufrido ante Chivas en el Clásico Nacional el 14 de febrero. El golpe había sido fuerte, pero el equipo mostró carácter para dar vuelta la página en cuestión de días.

Los dirigidos por André Jardine visitaron a Puebla este viernes en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 y se llevaron un contundente triunfo. Fue 4-0 para recuperar la sonrisa y el buen nivel que los caracteriza, aunque todavía falta mucho para saber si solo fue una buena noche o si comienza algo grande.

El equipo respondió dentro de la cancha, con intensidad y contundencia, dejando atrás las dudas que habían quedado tras el clásico. La goleada sirvió para reencontrarse con su identidad y volver a sumar tres puntos importantes en el campeonato.

Post partido, el que habló en conferencia de prensa fue Jardine, que dejó un claro mensaje dirigido hacia el resto de los equipos del fútbol mexicano. El entrenador brasileño se mostró convencido del potencial de su escuadra y aseguró que lo mejor del equipo azulcrema todavía está por verse.

Sus palabras sonaron como advertencia para la Liga MX, marcando que el América no baja los brazos y que confía plenamente en lo que puede dar en lo que resta del torneo. El objetivo es seguir por este camino y clasificar sin problemas a la Liguilla.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Las Águilas juegan este próximo sábado 28 de febrero desde las 21:00 hs de la CDMX. En el Ciudad de los Deportes reciben a Tigres por la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX en lo que promete ser un partidazo entre dos grandes equipos.

En síntesis

  • América derrotó 4-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la jornada 7.
  • El equipo dirigido por André Jardine venía de perder el Clásico Nacional el 14 de febrero.
  • Las Águilas recibirán a Tigres el sábado 28 de febrero a las 21:00 horas.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
