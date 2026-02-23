Es tendencia:
Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 7 del Clausura 2026

Con varios equipos acelerando el paso y otros todavía en deuda, la tabla de la regla de menores de la Liga MX tuvo movimientos importantes después de la Fecha 7 del Clausura 2026. Mira quiénes ya cumplieron, quiénes están cerca y cuáles comienzan a preocuparse.

Por Ramiro Canessa

Tabla de regla de menores de la Liga MX.
Tabla de regla de menores de la Liga MX.

Este fin de semana se disputó la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con partidos muy atractivos y un encuentro que quedó pendiente: Gallos Blancos de Querétaro frente a FC Juárez, que debió reprogramarse tras los incidentes registrados en Jalisco y Guadalajara el domingo.

En lo deportivo, Guadalajara perdió el invicto ante Cruz Azul, aunque continúa como único líder del campeonato. La Máquina se acercó en la tabla y quedó como escolta, mientras que Pumas UNAM sigue en zona alta y aún no conoce la derrota en lo que va del año.

Pero más allá de los resultados, hay un frente reglamentario que empieza a tomar protagonismo: la regla de menores. La disposición obliga a cada club a reunir 1,170 minutos con futbolistas nacidos en 2003 o posteriores durante el torneo, una medida pensada para potenciar el desarrollo de jóvenes y fortalecer las estructuras formativas.

Tras siete fechas, cuatro equipos ya alcanzaron el objetivo y se sacaron de encima esa presión. Mazatlán, Puebla, Guadalajara y Necaxa lograron superar la cifra mínima gracias a la continuidad que les dieron a sus juveniles en este arranque del Clausura 2026.

En contraste, varios clubes todavía están en deuda y deberán acelerar en las próximas semanas. Pachuca quedó prácticamente al borde de la meta, mientras que América, León y Tigres aparecen entre los que más minutos necesitan sumar para evitar complicaciones sobre el cierre del certamen.

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 7

PosClubMinutos acumuladosEstado
1Mazatlán FC1840Cumplió
2Puebla FC1776Cumplió
3Guadalajara1689Cumplió
4Necaxa1527Cumplió
5Pachuca1301Le falta 1
6Atlético de San Luis976Le faltan 194
7Universidad Nacional809Le faltan 361
8Rayados de Monterrey768Le faltan 402
9Querétaro746Le faltan 424
10Atlas693Le faltan 477
11FC Juárez691Le faltan 479
12Cruz Azul609Le faltan 561
13Santos Laguna606Le faltan 564
14Toluca542Le faltan 628
15Tigres509Le faltan 661
16León475Le faltan 695
17Tijuana474Le faltan 696
18América397Le faltan 773
En síntesis

  • Mazatlán FC lidera la tabla de menores tras acumular 1,840 minutos en el torneo.
  • Guadalajara perdió su invicto ante Cruz Azul en la jornada 7 del Clausura 2026.
  • El club América es el equipo que más minutos adeuda con 773 restantes.
