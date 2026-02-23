Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 7 del Clausura 2026

Este fin de semana se disputó la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con partidos muy atractivos y un encuentro que quedó pendiente: Gallos Blancos de Querétaro frente a FC Juárez, que debió reprogramarse tras los incidentes registrados en Jalisco y Guadalajara el domingo.
En lo deportivo, Guadalajara perdió el invicto ante Cruz Azul, aunque continúa como único líder del campeonato. La Máquina se acercó en la tabla y quedó como escolta, mientras que Pumas UNAM sigue en zona alta y aún no conoce la derrota en lo que va del año.
Pero más allá de los resultados, hay un frente reglamentario que empieza a tomar protagonismo: la regla de menores. La disposición obliga a cada club a reunir 1,170 minutos con futbolistas nacidos en 2003 o posteriores durante el torneo, una medida pensada para potenciar el desarrollo de jóvenes y fortalecer las estructuras formativas.
Tras siete fechas, cuatro equipos ya alcanzaron el objetivo y se sacaron de encima esa presión. Mazatlán, Puebla, Guadalajara y Necaxa lograron superar la cifra mínima gracias a la continuidad que les dieron a sus juveniles en este arranque del Clausura 2026.
En contraste, varios clubes todavía están en deuda y deberán acelerar en las próximas semanas. Pachuca quedó prácticamente al borde de la meta, mientras que América, León y Tigres aparecen entre los que más minutos necesitan sumar para evitar complicaciones sobre el cierre del certamen.
Así quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 7
|Pos
|Club
|Minutos acumulados
|Estado
|1
|Mazatlán FC
|1840
|Cumplió
|2
|Puebla FC
|1776
|Cumplió
|3
|Guadalajara
|1689
|Cumplió
|4
|Necaxa
|1527
|Cumplió
|5
|Pachuca
|1301
|Le falta 1
|6
|Atlético de San Luis
|976
|Le faltan 194
|7
|Universidad Nacional
|809
|Le faltan 361
|8
|Rayados de Monterrey
|768
|Le faltan 402
|9
|Querétaro
|746
|Le faltan 424
|10
|Atlas
|693
|Le faltan 477
|11
|FC Juárez
|691
|Le faltan 479
|12
|Cruz Azul
|609
|Le faltan 561
|13
|Santos Laguna
|606
|Le faltan 564
|14
|Toluca
|542
|Le faltan 628
|15
|Tigres
|509
|Le faltan 661
|16
|León
|475
|Le faltan 695
|17
|Tijuana
|474
|Le faltan 696
|18
|América
|397
|Le faltan 773
