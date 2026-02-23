Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 7 del Clausura 2026

Este fin de semana se disputó la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con partidos muy atractivos y un encuentro que quedó pendiente: Gallos Blancos de Querétaro frente a FC Juárez, que debió reprogramarse tras los incidentes registrados en Jalisco y Guadalajara el domingo.

En lo deportivo, Guadalajara perdió el invicto ante Cruz Azul, aunque continúa como único líder del campeonato. La Máquina se acercó en la tabla y quedó como escolta, mientras que Pumas UNAM sigue en zona alta y aún no conoce la derrota en lo que va del año.

Pero más allá de los resultados, hay un frente reglamentario que empieza a tomar protagonismo: la regla de menores. La disposición obliga a cada club a reunir 1,170 minutos con futbolistas nacidos en 2003 o posteriores durante el torneo, una medida pensada para potenciar el desarrollo de jóvenes y fortalecer las estructuras formativas.

Tras siete fechas, cuatro equipos ya alcanzaron el objetivo y se sacaron de encima esa presión. Mazatlán, Puebla, Guadalajara y Necaxa lograron superar la cifra mínima gracias a la continuidad que les dieron a sus juveniles en este arranque del Clausura 2026.

En contraste, varios clubes todavía están en deuda y deberán acelerar en las próximas semanas. Pachuca quedó prácticamente al borde de la meta, mientras que América, León y Tigres aparecen entre los que más minutos necesitan sumar para evitar complicaciones sobre el cierre del certamen.

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 7

Pos Club Minutos acumulados Estado 1 Mazatlán FC 1840 Cumplió 2 Puebla FC 1776 Cumplió 3 Guadalajara 1689 Cumplió 4 Necaxa 1527 Cumplió 5 Pachuca 1301 Le falta 1 6 Atlético de San Luis 976 Le faltan 194 7 Universidad Nacional 809 Le faltan 361 8 Rayados de Monterrey 768 Le faltan 402 9 Querétaro 746 Le faltan 424 10 Atlas 693 Le faltan 477 11 FC Juárez 691 Le faltan 479 12 Cruz Azul 609 Le faltan 561 13 Santos Laguna 606 Le faltan 564 14 Toluca 542 Le faltan 628 15 Tigres 509 Le faltan 661 16 León 475 Le faltan 695 17 Tijuana 474 Le faltan 696 18 América 397 Le faltan 773

En síntesis

Mazatlán FC lidera la tabla de menores tras acumular 1,840 minutos en el torneo.

lidera la tabla de menores tras acumular en el torneo. Guadalajara perdió su invicto ante Cruz Azul en la jornada 7 del Clausura 2026.

perdió su invicto ante en la jornada 7 del Clausura 2026. El club América es el equipo que más minutos adeuda con 773 restantes.

