El nivel del Club América desde que comenzó el año dejó muchísimo que desear. El equipo está cometiendo los mismos errores que en el pasado y difícilmente podrá competir si sigue por este camino en el resto de la temporada. Las Águilas fueron ampliamente superados por Chivas en el Clásico Nacional que se disputó el sábado en el Estadio Akron, y la imagen que dejaron fue muy preocupante.

Publicidad

Publicidad

Las críticas hacia el entrenador y el equipo no tardaron en llegar, tanto por parte de analistas, aficionados y ex futbolistas. En esta ocasión, quien se sumó a los señalamientos fue Carlos Hermosillo, histórico delantero del club y voz respetada del futbol mexicano.

“Así como, en su momento, he hablado bien del Club América; hoy nos toca decir que hoy no están en su mejor momento”, expresó Hermosillo, dejando en claro que los problemas del equipo son evidentes y requieren atención inmediata si es que quieren salir adelante.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Lo que deberían tener es más humildad y ponerse a trabajar, que esa es la única forma de salir adelante de este bache. Siendo muy conscientes que es el torneo regular apenas y que lo más importante es la Liguilla…”, agregó, mostrando su visión sobre cómo el club debe enfrentar la temporada restante.

La derrota ante Chivas dejó a Las Águilas con muchas dudas sobre su rendimiento, especialmente en la ofensiva y en la toma de decisiones dentro del campo. Hermosillo remarcó que recuperar la actitud, la concentración y la humildad serán claves para que el equipo vuelva a ser competitivo.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

ver también Los 6 entrenadores que la Inteligencia Artificial propone para reemplazar a André Jardine en América

El próximo compromiso del América será ante Puebla, visitando el Estadio Cuauhtémoc este viernes desde las 21:06 hs de la CDMX por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026. El equipo buscará recuperarse de la dura caída ante Chivas y sumar puntos importantes que los mantengan cerca de la pelea por la clasificación a la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

En síntesis