El Club América atraviesa una de las crisis futbolísticas más profundas de los últimos años. Las Águilas están lejos de ser ese equipo que se consagró tricampeón y que dominaba la Liga MX con autoridad. Los malos resultados y la falta de contundencia en el campo empiezan a generar dudas dentro y fuera del vestuario.

El equipo de André Jardine no ha logrado encontrar el equilibrio necesario para sostener su estilo de juego. A pesar de los refuerzos de renombre en este mercado, la plantilla todavía no termina de encajar y la afición comienza a cuestionar la continuidad del técnico brasileño.

El futuro de Jardine dependerá en gran medida de los resultados que obtenga el América durante la temporada. La directiva tiene en claro que no pueden permitirse un ciclo sin éxitos y que cualquier tropiezo podría acelerar un cambio de rumbo. Ante este escenario, surgió la curiosidad: ¿quiénes podrían tomar las riendas si el entrenador dejara el club?

Para responder a esa pregunta, se consultó a la Inteligencia Artificial de Gemini, que analizó perfiles, estilos de juego y experiencia en el fútbol mexicano e internacional. El resultado arrojó seis nombres muy interesantes, que reúnen diferentes características y trayectorias, capaces de afrontar la presión de Coapa y devolver al América a los primeros planos.

Los DT que podrían ocupar el lugar de Jardine según Gemini

1. El regreso de los “Pesos Pesados”

Antonio Mohamed: El “Turco” es la vieja confiable. Ya sabe lo que es ser campeón con las Águilas y actualmente dirige a Toluca, pero su nombre siempre aparece cuando el cargo queda vacante. Su estilo pragmático encaja perfecto con la presión que exige Coapa.

Miguel Herrera: El “Piojo” siempre ha declarado que no le dice que no al América. Aunque una tercera etapa genera opiniones divididas, su capacidad para motivar al equipo en crisis lo mantiene como un candidato natural.

2. Los perfiles tácticos y ofensivos

Guillermo Almada: Considerado el deseo prohibido de muchos. Su estilo vertical y la intensidad que imprime a sus equipos se alinean con el ADN ofensivo que pide la afición americanista.

Considerado el deseo prohibido de muchos. Su estilo vertical y la intensidad que imprime a sus equipos se alinean con el ADN ofensivo que pide la afición americanista. Eduardo “Chacho” Coudet: Un nombre que ha rondado varias veces las oficinas de Coapa. Experiencia en ligas competitivas y carácter firme ante vestuarios llenos de figuras lo hacen un candidato serio.

3. La opción de “Casa” o Nacional

Jaime Lozano: Conoce bien a la base mexicana del equipo por su proceso olímpico, aunque su paso por Pachuca dejó dudas. Su mayor fortaleza es la gestión humana, pero los resultados recientes podrían pesar en la decisión.

Conoce bien a la base mexicana del equipo por su proceso olímpico, aunque su paso por Pachuca dejó dudas. Su mayor fortaleza es la gestión humana, pero los resultados recientes podrían pesar en la decisión. Paulo Victor: Parte del cuerpo técnico actual. Si la directiva busca una transición menos drástica y mantener la metodología de Jardine, sería el interino lógico con posibilidades de quedarse como titular.

En síntesis