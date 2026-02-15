Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMÉRICA

Los 6 entrenadores que la Inteligencia Artificial propone para reemplazar a André Jardine en América

Tras los primeros tropiezos de la temporada, la IA analizó perfiles y sugirió seis posibles técnicos para tomar el mando del América. Entre nombres nacionales e internacionales, los candidatos buscan devolver al club a los primeros planos del futbol mexicano y competir por títulos locales e internacionales.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Los candidatos de la IA para reemplazar a Jardine.
© Getty ImagesLos candidatos de la IA para reemplazar a Jardine.

El Club América atraviesa una de las crisis futbolísticas más profundas de los últimos años. Las Águilas están lejos de ser ese equipo que se consagró tricampeón y que dominaba la Liga MX con autoridad. Los malos resultados y la falta de contundencia en el campo empiezan a generar dudas dentro y fuera del vestuario.

Publicidad

El equipo de André Jardine no ha logrado encontrar el equilibrio necesario para sostener su estilo de juego. A pesar de los refuerzos de renombre en este mercado, la plantilla todavía no termina de encajar y la afición comienza a cuestionar la continuidad del técnico brasileño.

Encuesta

¿André Jardine debe seguir en América?

Ya votaron 0 personas

El futuro de Jardine dependerá en gran medida de los resultados que obtenga el América durante la temporada. La directiva tiene en claro que no pueden permitirse un ciclo sin éxitos y que cualquier tropiezo podría acelerar un cambio de rumbo. Ante este escenario, surgió la curiosidad: ¿quiénes podrían tomar las riendas si el entrenador dejara el club?

Publicidad

Para responder a esa pregunta, se consultó a la Inteligencia Artificial de Gemini, que analizó perfiles, estilos de juego y experiencia en el fútbol mexicano e internacional. El resultado arrojó seis nombres muy interesantes, que reúnen diferentes características y trayectorias, capaces de afrontar la presión de Coapa y devolver al América a los primeros planos.

Los DT que podrían ocupar el lugar de Jardine según Gemini

1. El regreso de los “Pesos Pesados”

Henry Martin eligió al culpable de la derrota de América ante Chivas en el Clásico Nacional

ver también

Henry Martin eligió al culpable de la derrota de América ante Chivas en el Clásico Nacional

Antonio Mohamed: El “Turco” es la vieja confiable. Ya sabe lo que es ser campeón con las Águilas y actualmente dirige a Toluca, pero su nombre siempre aparece cuando el cargo queda vacante. Su estilo pragmático encaja perfecto con la presión que exige Coapa.
Miguel Herrera: El “Piojo” siempre ha declarado que no le dice que no al América. Aunque una tercera etapa genera opiniones divididas, su capacidad para motivar al equipo en crisis lo mantiene como un candidato natural.

2. Los perfiles tácticos y ofensivos

  • Guillermo Almada: Considerado el deseo prohibido de muchos. Su estilo vertical y la intensidad que imprime a sus equipos se alinean con el ADN ofensivo que pide la afición americanista.
  • Eduardo “Chacho” Coudet: Un nombre que ha rondado varias veces las oficinas de Coapa. Experiencia en ligas competitivas y carácter firme ante vestuarios llenos de figuras lo hacen un candidato serio.
Publicidad

3. La opción de “Casa” o Nacional

  • Jaime Lozano: Conoce bien a la base mexicana del equipo por su proceso olímpico, aunque su paso por Pachuca dejó dudas. Su mayor fortaleza es la gestión humana, pero los resultados recientes podrían pesar en la decisión.
  • Paulo Victor: Parte del cuerpo técnico actual. Si la directiva busca una transición menos drástica y mantener la metodología de Jardine, sería el interino lógico con posibilidades de quedarse como titular.

En síntesis

  • El Club América busca alternativas ante la falta de resultados del técnico André Jardine.
  • La IA Gemini sugiere a Antonio Mohamed, Miguel Herrera y Guillermo Almada como candidatos.
  • Los perfiles de Eduardo Coudet, Jaime Lozano y Paulo Victor completan la lista de opciones.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El renacer de Chivas: de las dudas a líder invicto de Liga MX gracias a Gabriel Milito
Chivas

El renacer de Chivas: de las dudas a líder invicto de Liga MX gracias a Gabriel Milito

Henry Martín fue autocrítico luego de la derrota de América ante Chivas
América

Henry Martín fue autocrítico luego de la derrota de América ante Chivas

David Faitelson criticó al América tras la derrota con Chivas
América

David Faitelson criticó al América tras la derrota con Chivas

Noticias de la Liga MX hoy, 15 de febrero: Henry Martin, Alexis Vega y Jardine
Liga MX

Noticias de la Liga MX hoy, 15 de febrero: Henry Martin, Alexis Vega y Jardine

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo