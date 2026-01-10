El Club América aún está en la búsqueda de un fichaje para el Clausura 2026, todo parecía indicar que con la salida de Hirving Lozano del San Diego, la oportunidad de que llegara a las Águilas se abría. Sin embargo, el problema es que hay que recordar que el futbolista tuvo problemas de disciplina anteriormente, algo que no gusta en el Nido.

De acuerdo con la información de León Lecanda de ESPN, el futbolista no es del agrado de la directiva e incluso “ni gratis” lo buscarían. Esto, aunado a los temas de disciplina que ha tenido pone a pensar que esa fue la principal razón por la cual no hay interés en él y el plan es buscar a un elemento más que no sea precisamente el “Chucky”.

Lo que llama la atención, es que seguramente al no tener equipo, no estar seguro en el Mundial 2026 por Javier Aguirre y la falta de ritmo podría hacer que termine decidiéndose por un equipo de la Liga MX, ahora sólo falta ver quién sería, mientras que en Coapa también tienen un plan de quién puede ser esa pieza que hace falta.

¿Qué fichaje busca el América?

De acuerdo con la misma fuente, el refuerzo que esperan tiene que ser un mediocentro ofensivo, un perfil muy similar al de Diego Valdés. Hasta el momento no hay nombres que suenen y seguramente esa sería una de las sorpresas que podría dar el equipo en los próximos días del mercado tras el análisis de jugadores.

Cabe mencionar que debido al tema de las plazas de extranjeros cabe la posibilidad de que tengan que buscar un elemento mexicano. Aunque hay dos que tienen un muy buen nivel no se ven como opciones debido a que sus escuadras no los dejarían salir y serían costos elevados como lo son Erik Lira (Cruz Azul) y Marcel Ruiz (Toluca).

