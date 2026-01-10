Desde que se dio a conocer la salida de Richard Sánchez del Club América, la afición pensaba que era buena idea que sumara minutos en Argentina y sobre todo en un equipo como Racing, cuando a las Águilas y al jugador les empezó a ir mal pedían su regreso y tomaron como una mala decisión dejarlo ir a mitad del torneo.

Ahora que se puso como jugador transferible y a falta de minutos, la ilusión de que el futbolista volviera al Nido era alto, pero parecía imposible que la directiva pagara por alguien a quien habían vendido. Al final en Coapa se decidieron por Rodrigo Dourado, un elemento que a diferencia de Richard sí tendría minutos como titular con André Jardine.

Su llegada dejó en el limbo la posibilidad de que el “Cachorro” volviera, pero el reemplazo no estaba del todo mal, sobre todo por lo que conocer al técnico y que le han salido bien las cosas. Sin embargo, no esperaban que otro equipo de la Liga MX estuviera cerca de ficharlo y sobre todo que fuera un rival directo de las Águilas.

Hace unos meses, se habló de la probabilidad de que Rayados se lo llevara, incluso estando Fernando Ortiz en el banquillo parecía que se lo llevarían y no llegaron a ningún acuerdo, por lo que terminó yéndose a Argentina. Pero ahora confirman que sería Tigres el equipo que está muy cerca de concretar el fichaje para el Clausura 2026.

¿Richard Sánchez a Tigres?

De acuerdo con el comunicador de Multimedios Deportes, Willie González, Richard estaría a detalles de ser el nuevo jugador de Tigres. La fuente confirma que eran tres futbolistas que estaban en el radar y con el tema de ofertas es quien toma la delantera. Por su parte, le conviene ponerse al nivel porque podría perderse el Mundial 2026 con Paraguay.

