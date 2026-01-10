Durante la pretemporada del Club América, una de las noticias que circuló en los medios fue precisamente el interés por Iván Tona, entre lo mencionado se reveló que la oferta que había hecho el conjunto azulcrema por él no estaba a la altura de lo que pedía la escuadra de Xolos, por lo que intentaban que hicieran una nueva propuesta.

Publicidad

Publicidad

Eso nunca llegó e incluso el mismo futbolista de Tijuana reveló que nunca supo de ningún interés por parte del equipo, pero que daría lo mejor estando con la plantilla de Sebastián Abreu. Más tarde y sin que nadie lo esperaba, América anunció la llegada de Aaron Mejía, siendo un lateral/central que podría funcionarles.

¿Se arrepiente América de no fichar a Iván Tona?

Tras ello, parecía que en realidad las Águilas siempre estuvieron en la búsqueda de un elemento de los fronterizos y al final apostaron por él. Aún cuando se mencionó que querían a otro mediocampista, no sería Tona la opción, pero este viernes en la primera jornada del Clausura 2026, Iván intentó que se fijaran en él o que se arrepintieran de su decisión.

De acuerdo con la información de Statiskicks en el duelo de ayer entre Xolos y América, Iván Tona se convirtió en el primer lugar en recuperaciones, en pases precisos, recibidos y largos, por lo que demostró que en la asociación y construcción de juego sigue siendo muy importante, algo que estaba buscando André Jardine.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el jugador de Tijuana les hizo ver su suerte y fue clave para que el equipo citadino no se llevara la victoria en el Estadio Caliente, al final ambos conjuntos repartieron unidades, pero por lo tanto, la escuadra azulcrema seguirá en la búsqueda de un elemento que pueda cumplir sus exigencias o a últimas buscarlo en el siguiente torneo.

ver también A Gilberto Mora le preguntaron sobre Álvaro Fidalgo y México, no lo dudó: “Si Dios quiere…”

En síntesis

Iván Tona lideró recuperaciones y pases precisos en el empate entre Xolos y América .

lideró recuperaciones y pases precisos en el empate entre y . El Club América fichó a Aaron Mejía tras no concretar una oferta por Tona.

fichó a tras no concretar una oferta por Tona. Sebastián Abreu, técnico de Tijuana, mantuvo a Tona pese al interés del equipo de Jardine.

Publicidad