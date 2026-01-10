Estamos a menos de medio año de que empiece el Mundial 2026, por lo que Javier Aguirre tendrá mucho qué hacer para poder elegir a los mejores jugadores para conseguir llegar, en esta ocasión, al sexto partido y de esa manera pelear contra los grandes. Si bien, los resultados no han salido, tiene a “joyas” que aún podría utilizar.

Hay que mencionar que desde enero se harán microciclos para que algunos jugadores estén preparados y en la reapertura del Estadio Azteca, podamos ya contar con los elegidos por el “Vasco” para representar a México en la Copa del Mundo. Aunque será considerado y ya tuvo una Copa Oro, Gilberto Mora es de los más esperados.

¿Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Justo ayer se enfrentó al Club América y en Fox One aprovecharon para cuestionarlo respecto a la posibilidad de que tanto él como Álvaro Fidalgo puedan ser parte de este listado tan importante y es que es probable que ya en febrero el “Maguito” pueda jugar un partido oficial con la Selección Mexicana, si el jugador y el estratega lo quieren.

Ante esto, Gil Mora mostró su deseo de poder compartir el medio campo con un jugador como lo es Fidalgo y mencionó lo siguiente: “Parte del juego, es un gran jugador y, si Dios quiere y tiene que ir al Mundial, pues ahí nos juntamos él y yo“, anteponiéndose aún a la decisión que pudiera tomar Aguirre de cara a esta competencia tan importante.

Cabe mencionar que en enero Fidalgo ya será contemplado, pero aún no puede disputar un encuentro. Esto le permitirá irlo acoplando, además, Gil aunque no es seguro, sí es un elemento que ha tenido buenas sensaciones estando con el Tricolor y en caso de que ambos hagan una dupla en el equipo podrían ser imparables.

