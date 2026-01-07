Antes de que inicie el Clausura 2026, el Club América dio a conocer la llegada de Rodrigo Dourado. El futbolista brasileño ha sido una pieza importante para André Jardine en cada una de las etapas en la que se ha mantenido. Es por esta razón que ahora llega al Nido después de varias peticiones que hizo para que llegara este elemento.

La historia de Dourado y Jardine en el futbol

Su primer paso fue en el Internacional de Porto Alegre donde le toco un extraño comienzo de Jardine como director técnico, aquí apenas empezaba el camino del brasileño, por lo que de cierta manera el trayecto de ambos fue de un aprendizaje en conjunto, ya que fue más con Diego Aguirre con quien empezó a desarrollarse en esta escuadra.

El siguiente paso fue en la Selección de Brasil Sub 23 donde también fue considerado como parte de la plantilla y que además lo tomó en cuenta para algunos partidos. Aquí el resultado fue la medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que comenzó a forjarse un poco más de trabajo entre ambos brasileños.

Es así como más tarde llega al Atlético San Luis en una petición de Jardine; aquí logró sumar minutos y ser de los mediocampistas más buscados en los diferentes clubes, sin embargo, mientras se mantuvo no lo dejó ir y al salir el DT le fue más complicado acoplarse a la plantilla, aunque logró llegar a Liguilla ante Tigres después de André.

Ahora llega al América y ante la ausencia de Richard Sánchez ya sabe cómo acomodarlo en esa zona. Es un elemento que conoce y del cual valora mucho su calidad en el mediocampo y defensiva, por lo que viene bien en cuestiones tácticas para adelantar a Álvaro Fidalgo y sobre todo mantener un orden en esa misma zona.

