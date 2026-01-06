Es tendencia:
Club América ya tendría al reemplazo de Ralph Orquín en caso de que no acepte la renovación y se vaya a Toluca

El reemplazo de Ralph Orquín ya está entrenando en Coapa.

Por Marilyn Rebollo

El posible reemplazo de Ralph Orquín
Faltan pocos días para que inicie el Clausura 2026 para el Club América donde tendrá que medirse ante los Xolos de Tijuana en la ciudad fronteriza. Es por ello que este martes el equipo regresó a la actividad para estar listos para este encuentro. Sin embargo, aún hay muchas dudas en el equipo, puesto que sólo hay un refuerzo y ninguna baja oficial confirmada.

Esto llama la atención, porque en días recientes se dio a conocer la situación que vive Ralph Orquín con las Águilas, de acuerdo con algunas fuentes, planeaban hacer un intercambio para que se fuera a Toluca, pero al final confirmaron que se trataba más bien de un tema contractual, ya que sólo le quedan seis meses en el Nido.

La directiva le habría ofrecido un año más de contrato tomando en cuenta que no regresaría Cristian Calderón y que seguramente Cristian Borja sería llamado por Colombia para el Mundial 2026, por lo que se buscaba un reemplazo. Tomando esto en cuenta el jugador azulcrema habría rechazado esto y podría empezar a negociar con Toluca.

Y es que en el momento en que él pidió la renovación quería un aumento considerable, más tarde accedieron viendo la situación que se les venía y fue ahí donde las cosas ya no salieron como se esperaban. El tema aquí es que parece que en Coapa ya se apareció hoy el que sería su reemplazo en caso de que decidiera irse.

¿El reemplazo de Ralph Orquín?

De acuerdo con la información de Fernando Trujillo de Claro Sports, el día de hoy en el equipo se encontraba el “nuevo refuerzo”, Walter Portales, que toma la posición de lateral izquierdo y quien podría sustituir a Orquín. El futbolista llega después de su cesión con Puebla y se puso a disposición de André Jardine, por lo que podría ser la pieza que necesitaban.

¿En realidad el Club América cometería el error de dejar ir a Ralph Orquín a Toluca que pelea el tricampeonato?

En síntesis

  • Club América debutará en el torneo Clausura 2026 visitando a los Xolos de Tijuana.
  • Ralph Orquín rechazó una oferta de renovación por un año y negocia con el club Toluca.
  • Walter Portales regresó tras su cesión con Puebla y se puso a disposición de André Jardine.
