Álvaro Fidalgo dejó de ser jugador del Club América después de cinco años que marcaron una época. El mediocampista español ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Real Betis, club que pagó poco más de 1,5 millones de euros para quedarse con su ficha.

Su salida no pasó desapercibida: en Coapa lo despidieron como una leyenda y gran parte de la afición lo considera uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la institución.

Durante su etapa en Las Águilas, Fidalgo se ganó un lugar especial por su regularidad, liderazgo y protagonismo en momentos clave. Fue pieza central en varios títulos y sostuvo al equipo en etapas complejas, por lo que su adiós representó un golpe duro para el proyecto deportivo.

Sin embargo, no todos coinciden con el rótulo de “histórico”. Para algunos analistas, más allá de sus logros y rendimiento, Fidalgo todavía no alcanza el estatus de leyenda dentro de un club que tiene una historia pesada y nombres imborrables. Esa discusión se reavivó con fuerza en las últimas horas, apenas se confirmó su salida rumbo a España.

Quien encendió la polémica fue David Faitelson. El periodista deportivo fue tajante al analizar el legado del mediocampista y consideró que, pese a su importancia reciente, no se lo puede ubicar en la misma mesa que los grandes ídolos del americanismo. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron un fuerte debate entre los aficionados.

Qué dijo David Faitelson y por qué generó polémica

“No atrevas a comparar a Fidalgo con Cuauhtémoc (Blanco), por Dios no lo hagas”, expresó David Faitelson en primer lugar, dejando en claro que para él el español está muy lejos de una figura monumental como la del ídolo máximo del América.

Luego, el periodista profundizó su postura y explicó el motivo de su crítica: “Yo entiendo en otro tipo de clubes donde no hay historia, no hay héroes; este equipo realmente tiene un peso muy importante en la historia”. Sus palabras dividieron opiniones: mientras algunos respaldaron su mirada, otros defendieron a Fidalgo y sostienen que el tiempo terminará de ubicarlo como uno de los referentes más importantes de la era reciente del Club América.

