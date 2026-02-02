Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMÉRICA

David Faitelson menospreció a Álvaro Fidalgo tras su salida del Club América

El periodista dejó su opinión sobre el futbolista y dijo que para él no es una leyenda como muchos otros creen.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Faitelson opinó sobre Álvaro Fidalgo.
© Getty ImagesFaitelson opinó sobre Álvaro Fidalgo.

Álvaro Fidalgo dejó de ser jugador del Club América después de cinco años que marcaron una época. El mediocampista español ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Real Betis, club que pagó poco más de 1,5 millones de euros para quedarse con su ficha.

Publicidad

Su salida no pasó desapercibida: en Coapa lo despidieron como una leyenda y gran parte de la afición lo considera uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la institución.

Tweet placeholder

Durante su etapa en Las Águilas, Fidalgo se ganó un lugar especial por su regularidad, liderazgo y protagonismo en momentos clave. Fue pieza central en varios títulos y sostuvo al equipo en etapas complejas, por lo que su adiós representó un golpe duro para el proyecto deportivo.

Publicidad

Sin embargo, no todos coinciden con el rótulo de “histórico”. Para algunos analistas, más allá de sus logros y rendimiento, Fidalgo todavía no alcanza el estatus de leyenda dentro de un club que tiene una historia pesada y nombres imborrables. Esa discusión se reavivó con fuerza en las últimas horas, apenas se confirmó su salida rumbo a España.

Quien encendió la polémica fue David Faitelson. El periodista deportivo fue tajante al analizar el legado del mediocampista y consideró que, pese a su importancia reciente, no se lo puede ubicar en la misma mesa que los grandes ídolos del americanismo. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron un fuerte debate entre los aficionados.

Qué dijo David Faitelson y por qué generó polémica

¿Ya no representará a la Selección Mexicana? La duda de Álvaro Fidalgo sobre ir al Mundial 2026

ver también

¿Ya no representará a la Selección Mexicana? La duda de Álvaro Fidalgo sobre ir al Mundial 2026

“No atrevas a comparar a Fidalgo con Cuauhtémoc (Blanco), por Dios no lo hagas”, expresó David Faitelson en primer lugar, dejando en claro que para él el español está muy lejos de una figura monumental como la del ídolo máximo del América.

Publicidad

Luego, el periodista profundizó su postura y explicó el motivo de su crítica: “Yo entiendo en otro tipo de clubes donde no hay historia, no hay héroes; este equipo realmente tiene un peso muy importante en la historia”. Sus palabras dividieron opiniones: mientras algunos respaldaron su mirada, otros defendieron a Fidalgo y sostienen que el tiempo terminará de ubicarlo como uno de los referentes más importantes de la era reciente del Club América.

Encuesta

¿Coincidís con Faitelson?

Ya votaron 0 personas

En síntesis

  • El Real Betis pagó 1,5 millones de euros por el fichaje de Álvaro Fidalgo.
  • Álvaro Fidalgo deja el Club América tras militar cinco años en el equipo mexicano.
  • El periodista David Faitelson rechazó comparar el legado de Fidalgo con Cuauhtémoc Blanco.
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
    Lee también
    Nuevo fichaje para el ataque de América tras las salidas de Fidalgo y Saint-Maximin
    América

    Nuevo fichaje para el ataque de América tras las salidas de Fidalgo y Saint-Maximin

    Toto Wolff amenaza a toda la F1 con un polémico mensaje
    FÓRMULA 1

    Toto Wolff amenaza a toda la F1 con un polémico mensaje

    ¿Por qué no juega CR7 en Al-Riyadh vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League?
    Futbol Internacional

    ¿Por qué no juega CR7 en Al-Riyadh vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League?

    Atlético Madrid tiene todo listo para fichar a Obed Vargas desde Seattle Sounders
    Mexicanos en el extranjero

    Atlético Madrid tiene todo listo para fichar a Obed Vargas desde Seattle Sounders

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo