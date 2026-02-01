Este domingo Álvaro Fidalgo se fue del Club América y se despidió mediante una conferencia de prensa. En esa misma, una de las dudas que saltó a la prensa fue precisamente qué pasaría con su llamado a la Selección Mexicana rumbo al Mundial, por lo que su respuesta dejó un poco dudosos a todos, puesto que parece que no es lo que él desea.

Publicidad

Publicidad

El día de ayer se reveló que este lunes 2 de febrero el futbolista podría cumplir sus cinco años requeridos para que fuera elegible en la Selección Mexicana, por lo que el día martes 3 ya tendría la posibilidad de que Javier Aguirre lo tuviera en la convocatoria de marzo, pero justo se despidió hoy y ahora hay una duda grande sobre la posibilidad de hacerlo.

En la conferencia de prensa lo cuestionaron respecto a la situación con el Tricolor, por lo que el “Maguito” evitó hablar al respecto, puesto que se enfocó en el dolor por su salida de las Águilas. Fidalgo dejó claro que no sabe qué pasará con los trámites y sólo espera que más adelante se hable, por ahora no está con la intención de poder hacerlo.

También recalcó que le tiene mucho cariño a México, pero eso lamentablemente no significa que vaya a portar la camiseta en el Mundial: “La puerta abierta está, obviamente no sé exactamente cómo está el tema de los tiempos y todo eso, nunca se trató de eso, así que veremos no creo que sea el momento de hablar de eso”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Aunque parece que hay posibilidad de que pueda ir, hay que analizar si es viable que con un día no haya problema con los trámites, pero si es así, seguramente en América lo orientan o directamente en el Tricolor para que no haya ninguna situación que lo ponga en riesgo, sobre todo cuando faltan un par de días para que se cumpla.

ver también La inesperada propuesta de James Rodríguez a América tras las partidas de Fidalgo y Saint-Maximin de cara al Mundial 2026

En síntesis

Álvaro Fidalgo ofreció una conferencia de prensa este domingo para despedirse del Club América .

ofreció una conferencia de prensa este domingo para despedirse del . El futbolista cumplirá los cinco años de residencia en México este lunes 2 de febrero .

de residencia en México este lunes . Fidalgo evitó confirmar su interés por representar a la Selección Mexicana en el próximo Mundial.

Publicidad