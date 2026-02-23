Hace unas semanas llegó a México Diego Rocio, un jugador proveniente del Real Salt Lake de la Major League Soccer. La idea de que se mantuviera en el Club América, era para las fuerzas básicas del equipo, en especial para la Sub 19, por lo que nadie esperaba que pronto estuviera a gran nivel y con la posibilidad de llegar al primer equipo.

El delantero llegó como préstamo de este equipo de la MLS, es un mexico-americano que ya ha estado en la Selección Mexicana, por lo que su futuro podría estar con las Águilas de André Jardine, ya que venía con una etapa goleadora en las inferiores del RSL y aquí ha demostrado que tiene las cualidades que faltan en el equipo.

¿Por qué Diego Rocio podría llegar a Primera?

Han sido sólo tres partidos los que ha disputado en las categorías inferiores y con eso parece ser suficiente. En su debut ante Rayados con la Sub 19 anotó el gol del empate. Su segundo duelo ante Chivas aunque no consiguió el tanto y el equipo no ganó, sí permitió una asistencia, siendo así considerado en la siguiente fecha para la Sub 21.

El duelo ante Puebla, donde empató la escuadra fue el primero en esa categoría, por lo que en poco tiempo ha ido escalando. En caso de que el juvenil de 18 años se mantenga en ese nivel, se estaría ganando un espacio en la escuadra azulcrema de la primera división y sobre todo le permitiría sumar minutos de menores que le hacen falta.

Es probable que la siguiente fecha la dispute con la misma Sub 21, en esta ocasión la escuadra se medirá ante Tigres, una plantilla que no es nada sencilla para enfrentar. Esta sería una buena oportunidad para el delantero mexicano en caso de que destaque como lo ha hecho en sus primeros dos encuentros y ponerse en el radar de Jardine ahora que hace falta el gol.

