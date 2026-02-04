Este martes el Club América debutó en la Concacaf Champions Cup en la visita al CD Olimpia en Honduras. Aunque el marcador fue favorable para el conjunto mexicano, Eduardo Espinel, técnico de los locales, dio a entender que su equipo pudo empatar el partido, pero que el conjunto azulcrema perdió mucho tiempo. De esta manera hasta cuestionó su grandeza.

Publicidad

Publicidad

El equipo de André Jardine consiguió que al minuto 47 del primer tiempo la escuadra tuviera el marcador a favor con un gol de Víctor Dávila, pero fue en el segundo tiempo cuando los rivales empataron al minuto 50 con una anotación de Jorge Álvarez, sin embargo el partido culminó con un tanto más de Ramón Juárez al 88.

¿América perdió su grandeza?

En la segunda mitad el duelo estaba muy parejo y es por ello que el técnico del Olimpia arremetió contra las Águilas, puesto que para él, el equipo azulcrema hizo mucho tiempo para evitar que la escuadra de casa pudiera empatar o incluso remontar el marcador. Es por ello que sus palabras fueron muy contundentes contra el equipo.

“Hoy vimos que América hizo tiempo y los equipos grandes no hacen tiempo”, con tal sólo esa frase, Espinel cuestionó en realidad que el conjunto más ganador en México en realidad sea tan bueno. Lo que generó mucha molestia en la afición de las Águilas, sin embargo, aún queda un partido en la Ciudad de México donde todo puede cambiar.

Publicidad

Publicidad

Cabe mencionar que ninguno del equipo azulcrema cayó en las provocaciones del técnico, ya que tomando en cuenta que para el duelo de vuelta la sede es para las Águilas y ellos no consiguieron el resultado como locales, aquí podría complicárseles más, todavía considerando que cuenta el gol de visitante y necesitarán uno más.

ver también Qué resultado necesita América en la vuelta con Olimpia para clasificar en la Concachampions 2026

En síntesis