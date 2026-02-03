En un partido más disputado que jugado, el América venció por 2-1 con Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Las ‘Águilas’ consiguieron un triunfo muy importante en su expedición a Centroamérica, y buscarán liquidar la serie como local. Valorable ventaja de los azulcremas en el inicio de su camino en la Concachampions 2026.

En este encuentro inicial de la primera ronda, América se puso arriba en el marcador por un gol de Víctor Dávila en le cierre del primer tiempo. Cuando recién comenzaba el complemento, Jorge Álvarez puso tablas para el dueño de casa. Finalmente, en el epílogo del compromiso, Ramón Juárez le dio la victoria al cuadro mexicano en Honduras.

Con este triunfo conseguido en el partido de ida ante Olimpia en Tegucigalpa, en la revancha hay tres resultados que los clasificarían a los de Coapa:

Victoria por cualquier resultado.

por cualquier resultado. Empate por cualquier resultado.

por cualquier resultado. Derrota por 1-0 (no por cualquier otro resultado, por otros marcadores cambiaría la ecuación).

Estas circunstancias parten del hecho de que en esta instancia de la Concachampions 2026, se utiliza el ‘gol de visitante’ como primer criterio de desempate. Por este motivo, los dos goles que convirtió el América en su visita a Olimpia en el primer cruce de la llave, pesan fuerte en la serie.

Triunfazo del América ante Olimpia a domicilio.

Al haber ganado el encuentro de ida, otra victoria o una igualdad en la vuelta harían calificar al América por resultado global. Ahora bien, una caída por 2-1 en México mandaría todo a tiempo extra, y de persistir la igualdad tras los dos tiempos de treinta minutos, a tiros penal. Al mismo tiempo, por la cuestión del gol de visitante, cualquier otra derrota eliminaría al América de CONCACAF. De todos modos, hay varios marcadores que ayudan a las ‘Águilas’, que no deben confiarse.

El juego de vuelta entre América y Olimpica se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de febrero, desde las 19.00 hora CDMX. La revancha se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, la casa del equipo azulcrema, ubicada en Ciudad de México. Luego de que los hondureños no aprovecharan la localía, los mexicanos querrán hacer pesar el calor de su afición.

El gol de Ramón Juárez para el triunfo 2-1 de América ante Olimpia: