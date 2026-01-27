André Jardine está pasando por su peor momento desde que es entrenador del Club América ya que no solo que no consigue los resultados que desea sino que el nivel del equipo es muy bajo. Las Águilas están lejos de ser ese equipo que supo dominar México y quedarse con el tricampeonato hace no tanto tiempo atrás, y esto preocupa a la afición.

El comienzo del Clausura 2026 fue malo por el momento con dos empates y una derrota, lo que deja en claro que tienen que buscar refuerzos antes del cierre del mercado de pases. La idea es fichar un extranjero pero primero deberán liberar un cupo.

El periodista Fernando Cevallos reveló que la directiva del América ya tiene claro que es lo que debe conseguir el entrenador para poder seguir en su puesto al menos por lo que resta del año y en caso de no lograrlo, buscarían un reemplazo antes de lo esperado.

”Ultimátum en Coapa… La prioridad para el América sería ganar la Concachampions en caso de volverla a perder y no ganar la Liga Mx, habría cambio en la dirección técnica para la próxima temporada”, reveló el periodista de Fox Sports.

La situación genera mucha presión sobre André Jardine, que sabe que no solo está obligado a mejorar el rendimiento del equipo, sino también a conseguir títulos para sostenerse en el cargo que por el momento mantiene gracias a lo que supo conseguir.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Los dirigidos por Jardine van por su primer triunfo en el torneo el próximo sábado 31 de enero desde las 16:00 hs de la CDMX en el Estadio Ciudad de los Deportes frente al Necaxa de Martín Varini por la cuarta jornada del Clausura 2026.

